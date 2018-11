F1 – Hamilton analizza le qualifiche del Gp del Brasile | “era difficile interpretare”

sportfair

(Di sabato 10 novembre 2018) Le sensazioni di Lewisdopo la pole position al Gp del: le parole del britannico della Mercedes nella conferenza stampa postad Interlagos Lewisha conquistato oggi la sua decima pole position stagionale, ad Interlagos, lasciandosi alle spalle Sebastian Vettel e Valtteri Bottas. Il britannico della Mercedes partirà dalla prima posizione in griglia di partenza al Gp delnonostante qualche episodio dubbio per il quale avrebbe potuto meritare una penalizzazione, ma che non è stato manco preso in considerazione dai commissari per aprire un’investigazione. photo4/Lapresse “La pista era molto buona, c’era tantissima aderenza, come sempre qui, è un circuito fantastico da questo punto di vista, non fanno più circuiti come questi, molto impegnativo, corto ma tecnico, anche se c’era la pioggia che andava e veniva erano ...