F1 Brasile | Vettel | «L' investigazione? Meglio stare zitti»

Sebastian Vettel - GP Brasile F1 2018 : “Peccato per il secondo posto - domani punteremo su una strategia diversa dagli altri” : Mastica amaro Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. il tedesco conclude a 93 millesimi dalla pole position di Lewis Hamilton con la consapevolezza che era solamente questione di centimetri tra i due rivali per quanto visto oggi. “Eravamo davvero molto vicini – conferma il quattro volte campione del mondo nel corso delle interviste di rito post-qualifiche, oggi ...

F1 - Brasile : Hamilton in pole - rischio penalità per Vettel! : INTERLAGOS - Lewis Hamilton mette il turbo e conquista la decima pole position della stagione in Brasile. Il pilota Mercedes ha chiuso le qualifiche a 1'07"281, record della pista, davanti a Sebastian ...

Gp Brasile - Hamilton conquista la pole. Anche Vettel in prima fila : INTERLAGOS - Pole position per Lewis Hamilton nel Gran Premio del Brasile, penultima prova stagionale in programma domenica sul circuito di Interlagos. Il campione del mondo della Mercedes fa il record della pista in 1'07'281, precedendo di 93 millesimi Sebastian Vettel, che lo affiAncherà in prima fila. Alle loro spalle Valtteri Bottas, Mercedes, e l'altra rossa di ...

F1 – Hamilton elogia le Ferrari - Vettel sbotta contro i commissari e Bottas rimane neutro : le impressioni dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Valtteri Bottas commentano a caldo le qualifiche del Gp del Brasile tenutesi sul circuito di Interlagos Lewis Hamilton, dopo aver conquistato il quinto titolo iridato della sua carriera, ottiene in occasione del weekend sul circuito di Interlagos la sua decima pole position di stagione. Il britannico è perciò il poleman del Gp del Brasile 2018. Il pilota della Mercedes sarà affiancato in prima fila da ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton centra la pole tra le polemiche e beffa Vettel - quarto Raikkonen : Lewis Hamilton (Mercedes) non si risparmia e centra la pole position anche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos, dove ha fatto la sua comparsa anche qualche goccia di pioggia, l’inglese ha conquistato la partenza al palo numero 82 della sua carriera, ma ci sarà da discutere. Andiamo, però, con ordine. Il cinque volte iridato ha realizzato uno straordinario 1:07.281 e domani prenderà il via davanti a ...

Brasile : Vettel davanti a Hamilton nelle FP3 : L’ultima sessione di prove libere del GP del Brasile si chiude con Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton per 0.217s, è il tempo fatto dal pilota Ferrari di 1.07.948s è anche il nuovo record della pista. Un segnale positivo per la Scuderia che questo weekend deve battere la Mercedes di 13 punti per […] L'articolo Brasile: Vettel davanti a Hamilton nelle FP3 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

LIVE F1 - GP Brasile 2018 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale. Vettel si gioca la pole! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos apprestiamoci a vivere un time-attack molto tirato in cui la Ferrari e la Mercedes si confronteranno a viso aperto. Viste le caratteristiche della pista, i distacchi potrebbero essere i minimi e le posizioni in griglia si giocheranno sul filo dei centesimi. Sebastian Vettel ha grandi ...