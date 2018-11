F 1 | GP del Brasile - Pole di Hamilton | Vettel secondo

F1 – Lewis Hamilton conquista la 10ª pole stagionale : la griglia di partenza del Gp del Brasile : Lewis Hamilton in pole position ad Interlagos: la griglia di partenza del Gp del Brasile Lewis Hamilton conquista la sua decima pole stagionale tra le polemiche per due episodi discutibili nelle qualifiche del Gp del Brasile. Alle spalle del cinque volte campione del mondo si è piazzato il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel, seguito da Bottas e Raikkonen. Non riesce a far meglio del sesto tempo Daniel Ricciardo, che partirà però ...

F1 – Hamilton riceve l’abbraccio più caloroso della sua vita : il piccolo-grande tifoso stupisce Lewis in Brasile [GALLERY] : Lewis Hamilton incontra un suo piccolo-grande tifoso: il pilota della Mercedes lo invita nel box e riceve uno degli abbracci più calorosi della sua vita Lewis Hamilton, dopo aver ottenuto in Messico il suo quinto titolo iridato, è approdato in Brasile, dove si terrà il penultimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos, come raccontato dal pilota sui suoi social network, il britannico ha incontrato un suo ...

Griglia di partenza F1 - GP Brasile 2018 : risultato e classifica delle qualifiche. : Di seguito la Griglia di partenza del Gran Premio del Brasile che si correrà domani. Griglia DI partenza GP Brasile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kevin Magnussen (Haas) 12 Sergio Perez (RP Force India) 13 Esteban Ocon (RP Force India) 14 Nico Hulkenberg (Renault) 15 Sergey Sirotkin (Williams) 16 Carlos Sainz (Renault) 17 Brendon Hartley (Toro Rosso) 18 Fernando Alonso (McLaren) 19 Lance Stroll (Williams) 20 Stoffel Vandoorne (McLaren) CLICCA ...

F1 Brasile - Ocon penalizzato dopo sostituzione del cambio : INTERLAGOS - Esteban Ocon sarà retrocesso di cinque posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio del Brasile: il pilota della Force India è stato costretto alla sostituzione del cambio. LIBERE ...

F1 - GP Brasile 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel firma il record della pista e rifila due decimi a Hamilton! Raikkonen 4° - Red Bull attardate : Dopo un venerdì all’insegna dell’equilibrio, Sebastian Vettel (Ferrari) si accende e stampa il record della pista di Interlagos dettando il passo al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile 2018, ventesimo e penultimo round del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco si è dimostrato completamente a proprio agio con la propria SF71H in configurazione di simulazione di qualifica, confermandosi il più veloce ...

Formula 1 GP Brasile. L'analisi tecnica delle prove libere di Interlagos : Nella seconda parte della simulazione, Hamilton, con le Super soft è stato molto veloce ma lo stint realizzato dal pilota cinque volte campione del mondo non è stato lunghissimo. Da segnalare l'...

F1 - Vettel scatena l’ilarità del muretto box : il team radio del tedesco in Brasile è… malizioso [VIDEO] : Nel corso della seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, Vettel comunica al proprio muretto la presenza di qualcosa che si muove tra le sue gambe Un team radio davvero sorprendente quello di Sebastian Vettel, arrivato nel corso della seconda sessione di prove libere del Gp del Brasile, chiusa al terzo posto dietro le due Mercedes. Il tedesco avverte qualcosa di strano all’interno del suo abitacolo e ne rivela al proprio ...

F1 Gp del Brasile - Bottas vola nelle seconde libere : Il finlandese ha girato in 1'08"846, di pochissimo davanti al compagno di scuderia e campione del mondo per la quinta volta, Lewis Hamilton , 1'08"849,. La Ferrari di Sebastian Vettel , 1'08"919, è ...