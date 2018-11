Esondazione Mazaro | SìAMO Mazara | si dichiari lo stato di calamità naturale

Ancora allerta in Sicilia : dopo il Mazaro anche il fiume Delia è a rischio Esondazione : E’ allerta anche per il fiume Delia a Mazara del Vallo dopo lo straripamento, oggi, del fiume Mazaro. L’ente gestore della diga Trinità di Delia, sul territorio di Castelvetrano, infatti, dopo le abbondanti piogge delle ultime ore sta aprendo alcune saracinesche per fare defluire l’acqua in eccesso che viene immessa nel fiume Delia la cui foce e’ nella costa mazarese. La notizia e’ stata diffusa dal sindaco di ...