Equitazione | Finali Longines Global Champions Tour Doha 2018 | Lorenzo De Luca quarto

(Di sabato 10 novembre 2018) Si sono appena concluse a, in Qatar, ledellaLeague di: nella prova individuale nove i percorsi netti, al jump off la spunta il britannico Ben Maher su Explosion W in 35.50, davanti allo svedese Peder Fredricson su Hansson WL, secondo in 36.34, ed all’olandese Harrie Smolders su Don VHP Z N.O.P., terzo in 36.94. Chiudeil nostroDesu Irenice Horta in 37.19. Non arrivano al barrage Alberto Zorzi, 25°, e Piergiorgio Bucci, 28°. Nella classifica generale finale individuale, rafforza il primato il britannico Ben Maher, già matematico vincitore della graduatoria dopo la penultima prova di Roma, con 295 punti totali, davanti all’olandese Harrie Smolders, a quota 252. Il belga Nicola Philippaerts chiude a quota 238, scavalcando per una sola lunghezza Alberto Zorzi,con 237. Nella prova a squadre vittoria per i ...