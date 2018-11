Ennio Morricone | i 90 anni di un maestro che ha venduto 70 milioni di dischi e composto

ilfattoquotidiano

: Oggi un grande romanista compie 90 anni ?? Tanti auguri al Maestro Ennio Morricone! #ASRoma - OfficialASRoma : Oggi un grande romanista compie 90 anni ?? Tanti auguri al Maestro Ennio Morricone! #ASRoma - RaiNews : I 90 anni del premio Oscar Ennio Morricone, la musica del cinema: da Sergio Leone a Quentin Tarantino oltre 500 mel… - SkyTG24 : Dagli 'spaghetti western' all’Oscar, Ennio Morricone compie 90 anni -

(Di sabato 10 novembre 2018) Ha70di, hapiù di 500 melodie, molte delle quali indimenticabili, per il cinema e anche per la televisione. Perché forse non tutti sanno che, plurinominato al premio Oscar conquistato alla carriera nel 2007 per mano di Clint Eastowood e per la colonna sonora di The Hateful Eight nel 2016, con il suo sconfinato talento è stato anche arrangiatore di musica pop italiana degli’60. Il vero amore dell’artista romano, nato il 10 novembre 1928, è sempre stato la musica sinfonica. Figlio di trombettista e diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma nella stessa materia e in direzione d’orchestra, è da tempo considerato uno dei più grandi musicisti viventi con la stella sulla Walk of Fame di Los Angeles. Tantissimi e di lunga elencazione i premi vinti, ma tra i riconoscimenti più insoliti c’è anche ...