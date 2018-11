Emma a Radio Italia presenta Essere qui Boom Edition | tutti i dettagli per partecipare

optimaitalia

(Di sabato 10 novembre 2018)qui. Come di consueto, sarà aperta la possibilità diall'intervista che l'artista terrà al Verti Music Place di Cologno Monzese, previa richiesta alla redazione dell'emittentefonica milanese. Perall'intervista è sufficiente collegarsi all'area personale del sito die lasciare i propri dati. La redazione invierà una mail di conferma solamente in caso di riscontro positivo, inviando due accrediti a mezzo posta elettronica che consentiranno l'accesso al luogo dell'evento. L'orario tassativo di ingresso al Verti Music Place di Viale Europa 49 in Cologno Monzese è fissato nelle ore 14. L'ingresso è consentito solo tramite gli accrediti ricevuti dalla redazione, da esibire al personale di sicurezza presente all'ingresso. In caso di utenti minorenni, l'accesso è consentito solo tramite ...