East Market Shop | in Porta Venezia il negozio del mercatino vintage milanese

East Market - a Milano - Arrivano le Hot Road : Torna East Market Garage, il primo Market vintage per auto e moto, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Dopo le fortunate prime tre edizioni, questo capitolo è dedicato alle Hot Rod grazie alla collaborazione con Rumblers Car Club Milano . Nella nuova location di via Mecenate, domenica 14 ottobre dalle ore 10 alle 21 saranno presenti più di 30 mezzi provenienti da tutta Europa, restaurati a mano nella maniera tradizionale. Per ...

East Market Garage – Al via la quarta edizione del primo market vintage per auto e moto : East market a tutto gas, al via la quarta edizione di East market Garage Torna East market Garage, il primo market vintage per auto e moto, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Dopo le fortunate prime tre edizioni, arriva ora il quarto capitolo della kermesse questa volta dedicato alle Hot Rod grazie alla collaborazione con Rumblers Car Club Milano. Nella nuova location di via Mecenate saranno presenti più di 30 auto da tutta ...