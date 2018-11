E ora i tedeschi ammettono | L' Euro fa bene solo a Berlino

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) Con l'ingresso nell'qualcuno ha vinto e altri ci hanno perso. Nel primo gruppo di certo c'è la Germania: parola di tedesco. A dirlo non è un politico di secondo piano, ma Friedrich Merz, ovvero uno dei tre candidati alla poltrona di leader della Csu dopo l'annunciato addio della cancelliera Angela Merkel. Secondo il conservatore,staficiando da anni di una valuta troppo debole per sé ed eccessivamente forte per altri Stati. Favorendola così nel mercato interno e in quello internazionale."Ammettiamolo - ha detto Merz giovedì, come riporta la Reuters, ad una tavola rotonda sull'Ue del think tank Chatham House - stiamoficiando della politica monetaria che la maggior parte delle persone in questo paese non vogliono. Ma neficiamo fondamentalmente ". In che modo? Semplice: "Questa valuta - sostiene il candidato alla leadership della Csu - che nel frattempo è troppo ...