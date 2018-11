È il giorno del popolo del sì : l’Onda riempie Piazza Castello. Gli organizzatori : siamo oltre quindicimila : La sfida del Si è vinta in partenza. Alle 11 Piazza Castello è piena all’inverosimile, migliaia e migliaia di torinesi mobilitati per dire di sì alla Tav ma soprattutto per dire di si a un futuro fatto di infrastrutture, lavoro, sviluppo, cultura, inclusione, diritti. Una manifestazione che «hanno cercato in tutti i modi di impedire», dice dal palc...

Tav - a Torino è il giorno del sì : Vi saliranno le sette donne del Comitato Sì, Torino va avanti, Mino Giachino, promotore del Sì Tav- Sì Lavoro, Gianmarco Moschella, studente di Economia, e Guglielmo Nappi, studente di Ingegneria ...

San Leone Magno/ Santo del giorno - video : il 10 novembre si celebra uno strenuo avversario delle eresie - IlSussidiario.net : San Leone Magno, il Santo del giorno 10 novembre, nacque intorno al 400. Fu consacrato nel 440 e fu papa fino al 461. La sua storia e la vita

Per Virginia Raggi è il giorno del giudizio : C'è attesa per la sentenza che, oggi, deciderà il destino giudiziario, e politico, di Virginia Raggi. Il sindaco è imputata per falso ideologico in atto pubblico in relazione alla nomina di Renato Marra (fratello del suo ex braccio destro Raffaele) alla Direzione Turismo del Campidoglio. Il pm ha ch

Le partite del giorno – Appuntamenti in Serie A e Serie B : Le partite di oggi – Sono tornati i campionati europei, in particolar modo grande spettacolo in Italia. Ma adesso è il turno di Serie A e Serie B, importanti Appuntamenti che riguardano le squadre italiane, ecco le partite del giorno e gli ultimi importanti aggiornamenti. Torino-Parma Spal-Cagliari Genoa-Napoli Ascoli-Padova Carpi-Benevento Cremonese-Livorno Salernitana-Spezia Cosenza-Lecce Dortmund-Bayern SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Un talento al giorno – Federico Dimarco - difensore del Parma : Federico Dimarco è un calciatore italiano, difensore del Parma in prestito dall’Inter e della nazionale Under-21 italiana. Il suo ruolo originario è quello di esterno offensivo, ma in seguito viene arretrato nella posizione di terzino sinistro. Mancino di piede, si distingue per la capacità nei cross e la buona tecnica individuale. È stato inoltre capace di realizzare diversi gol, specialmente su calcio piazzato. Tale ...

Le notizie del giorno – I convocati dell’Italia per i prossimi appuntamenti : convocati ITALIA – L’Italia ha diramato la lista dei convocati per le gare con Portogallo e Stati Uniti: fuori Balotelli e Belotti, confermato Lasagna, c’è Pavoletti. Si avvicina una partita molto importante per l’Italia, quella della Nations League contro il Portogallo, la squadra di Mancini non può sbagliare. Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Salvatore Sirigu (Torino); Difensori: ...

L’uomo del giorno – Faustino Asprilla : vita al ‘limite’ : Faustino Hernán Asprilla Hinestroza, noto anche col diminutivo Tino (Tuluá, 10 novembre 1969), è un ex calciatore colombiano. Lo stile di vita di Tino Asprilla è considerato selvaggio, per via delle tante vicissitudini che ha avuto durante la sua carriera calcistica. Si sposò con Catalina, e in seguito, separatosi, ritenne questo uno dei suoi errori. Nel 1992, appena arrivato a Parma, comprò cento rubinetti. Durante l’esperienza in ...

L’uomo del giorno – Mattia Perin - il portiere cerca spazio alla Juventus : Mattia Perin è un calciatore italiano, portiere della Juventus e della nazionale italiana. Ritenuto tra i migliori portieri italiani della sua generazione, è stato paragonato a Walter Zenga per caratteristiche e movenze, spiccando per reattività e senso del piazzamento. Inizia la carriera al Genoa, poi i prestiti a Padova e Pescara prima di diventare protagonista proprio con l maglia rossoblu. L’8 giugno 2018 viene acquistato dalla ...

Prescrizione - il giorno dopo l'intesa tra soddisfazione e preoccupazioni : 'Non vedremo effetti prima del 2024' : Quello che è stato siglato è un accordo politico. Un patto complessivo che soddisfa sia Lega che Cinquestelle: se non dovesse essere pronta riforma del processo penale salterebbe anche la Prescrizione ...

Cosa è successo nell'ultimo giorno del processo Raggi. Domani la sentenza : Virginia Raggi preferì dichiarare il falso con una nota del dicembre del 2016 all'allora responsabile dell'Anticorruzione in Campidoglio Mariarosa Turchi sulla nomina di Renato Marra alla Direzione Turismo e sul ruolo 'pedissequo delle sue determinazioni' ricoperto dal fratello Raffaele che era capo del Personale perché se avesse detto la verità si sarebbe innescato un procedimento penale per abuso ...

