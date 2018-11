Donna intubata coperta dalle formiche in un ospedale di Napoli 

Donna intubata tra le formiche a Napoli - sospesi medici e infermieri : La Direzione generale per la Tutela della salute della Regione Campania, sulla vicenda della presenza di formiche nel letto di una paziente ricoverata nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ,...

Napoli - Donna intubata ricoperta di formiche in ospedale. Grillo manda i Nas : ... grazie ai suggerimenti del consigliere delegato Enrico Coscioni, sta portando a termine la sua missione: trasformando la sanità campana in una sanità da terzo mondo, senza rispetto per medici e ...