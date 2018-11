Donna di colore intubata sommersa da formiche in ospedale Napoli

"Gli insulti alla Donna di colore? Solo un attacco di collera. Non sono razzista" : L'uomo che ha insultato un'anziana di colore e disabile su un volo Ryanair e che perciò è stato accusato di razzismo è finalmente uscito allo scoperto: si è scusato e ha assicurato di non essere razzista. Il britannico si era rifiutato di sedere accanto alla donna sul volo Barcellona-Londra e l'aveva chiamata "brutta nera bastarda": una scena che i passeggeri presenti sull'aereo non hanno mancato di filmare col ...