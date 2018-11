fanpage

: Domanda di concordato preventivo e liti pendenti o da intraprendere - PaoloGiuliano4 : Domanda di concordato preventivo e liti pendenti o da intraprendere - gaecricri : Tria ha dichiarato che fare la manovra finanziaria chiesta dalla UE sarebbe un suicidio.Domanda?Per quale insana ra… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Cassazione 22.10.2018 n. 26646 gli atti di frode ex art. 173 legge fallimentare sono le condotte volte a occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, purché siano caratterizzati dalla consapevole volontarietà della condotta.