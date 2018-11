Dl fisco : M5S chiede di ridurre peso rate : ANSA, - ROMA, 10 NOV - rate meno onerose per chi aderisce alla rottamazione ter. A chiede rlo un emendamento M5S al decreto fiscale che ha l'obiettivo di "consentire il pagamento di importi più bassi ...

Dl fisco - M5S : 'Stop a scudo penale per le frodi con fatture false' : Il Movimento 5 stelle ha presentato un emendamento al decreto fiscale per eliminare lo scudo penale per le frodi con fatture false o altri artifici legato al condono. Nella richiesta di modifica, ...