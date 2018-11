Divieto di avvicinarsi a casa moglie | minaccia di farla esplodere | arrestato

ilmattino

(Di sabato 10 novembre 2018) I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e per violenza privata aggravata un cittadino marocchino 47enne già noto alle forze dell'ordine.