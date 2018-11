Diluvio sul Luigi Ferraris – Il pallone non rimbalza più | Genoa-Napoli sospesa!

sportfair

: 14' st: Diluvio sul Ferraris. Il Signor Abisso sospende temporaneamente la gara. Giocatori negli spogliatoi. #GenoaNapoli 1-0 - GenoaCFC : 14' st: Diluvio sul Ferraris. Il Signor Abisso sospende temporaneamente la gara. Giocatori negli spogliatoi. #GenoaNapoli 1-0 - estornudoauto : RT @ansacalciosport: Genoa-Napoli sospesa per pioggia al 14'. Diluvio sul Ferraris, Abisso manda tutti negli spogliatoi | #ANSA https://t.c… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Genoa-Napoli sospesa per pioggia al 14' Diluvio sul Ferraris, Abisso manda tutti negli spogliatoi -

(Di sabato 10 novembre 2018)sul, campo completamente inzuppato, ilresta impantanato in diverse zone del campo:temporaneamente sospesa La pioggia protagonista, in negativo, del sabato sera calcistico in tutto il mondo. A Buenos Aires (Argentina) rinviato a domani il Superclasico Boca Juniors-River Plate, finale d’andata della Copa Libertadores. AlFerrari di, precisamente al minuto 13 del secondo tempo, la partita è stata sospesa a causa delche si è abbattuto su Marassi. Campo impraticabile,che resta impantanato e arbitro che opta per far rientrare le squadre, temporaneamente negli spogliatoi, nonostante pochi minuti dopo del rientro delle squadre ‘al coperto’, l’intensità della pioggia sia diminuita.L'articolosul– Ilnonpiù:sembra essere ...