Ladella sindaca di Roma Virginiaha chiesto "l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste". "La procedura di nomina seguita dalla sindaca è stata perfetta e senza alcuna illegittimità", ha detto Pierfrancesco Bruno, uno dei legali. Il pm Ielo ha chiesto per lei, accusata di falso per la nomina di Renato Marra alla Direzione del Dipartimento del Turismo del Campidoglio,la pena a 10 mesi.La sentenza è attesa nel pomeriggio.(Di sabato 10 novembre 2018)