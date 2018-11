Di Maio | «Virginia Raggi assolta Giornalisti infimi sciacalli» E Di Battistab rincara

Di Maio : "Su Virginia giornalisti infimi sciacalli". Di Battista : "Pennivendoli-puttane" : "Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece la stragrande maggioranzadi quelli che si autodefinsicono ancora giornalisti , ma che sono solo degli infimi sciacalli, che ogni giorno per due anni, con le loro ridicole insinuazioni, hanno provato a convincere il Movimento a ...

Luigi Di Maio senza vergogna : 'Virginia Raggi assolta - noi non l'abbiamo mai scaricata' : Esulta su Facebook Luigi Di Maio per l'assoluzione di Virginia Raggi : 'Due anni di attacchi alla sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo ...

Roma - sentenza Virginia Raggi. Il pm : «Mentì per evitare le dimissioni». Di Maio : «Condanna? C’è il codice etico» : Carla Raineri ai giudici: «Il Gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»