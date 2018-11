Di Maio e la polemica sulla chiusura domenicale dei negozi | “I diritti non sono una

Lecce - polemica su interinali. Cgil : “In centinaia a casa per il decreto Di Maio”. Ma i numeri dicono altro : Per la Cgil di Lecce sono indubbiamente i “primi effetti del decreto Di Maio sui lavoratori salentini” quelle centinaia di contratti tra interinali e agenzie di somministrazione non rinnovati alla scadenza del 31 ottobre. Il legame con il decreto dignità, che ha esaurito la sua disciplina transitoria in quella stessa data, però, fatica a trovarsi, almeno a così pochi giorni dall’attuazione. Lo dicono i numeri della principale società ...

Governo - Di Maio : 'C'è un contratto e va rispettato dalla Lega e dal M5s' | Salvini rassicura : 'Nessuna polemica' : "Abbiamo firmato un contratto che va rispettato da entrambi i contraenti". Lo ricorda il vicepremier Luigi Di Maio , dopo le tensioni nella maggioranza per alcuni temi "caldi", come la prescrizione o ...

Tav - Comune di Torino vota odg per sospenderla. Di Maio : 'Bene'. È polemica - : 'Oggi è un giorno segnato da questa decisione incomprensibile, masochista dei 5 Stelle a Torino sulla Tav: veramente siamo in presenza di una forza politica che continua a fare del male all'Italia e a farsi del male, l'abbiamo visto praticamente su tutte le partite delle infrastrutture sul nostro territorio nazionale'. Lo afferma il senatore del ...

Che cosa è questa polemica tra Luigi Di Maio e Mario Draghi : Il tema sarà pure "fiscale e non di politica monetaria", come dice il presidente Mario Draghi, ma il 'caso Italia' Italia domina la scena a Francoforte. E la tradizionale conferenza stampa al termine del direttivo della Bce si trasforma in un fuoco di fila di domande sulle tensioni tra il governo italiano e la Commissione europea sulla manovra e finisce, com'era ovvio, per rimbalzare sui tavoli ...

Di Maio attacca i giornali : 'Nessuno li legge più - i cittadini si stanno vaccinando'. E scoppia la polemica : 'Siamo convinti che la diversità delle voci e la libertà di espressione sia un valore per tutti, da difendere sempre, contro chi vorrebbe forse un mondo dell'informazione con una voce unica e magari ...

Di Maio : reddito di cittadinanza solo agli italiani. Scoppia la polemica : Il presidente del CNEL ed ex ministro del Lavoro, Tiziano Treu , trova inaccettabile la dichiarazione del vicepremier Luigi di Maio sulla decisione di assegnare il reddito di cittadinanza solo agli ...

[La polemica] Macron copia Di Maio e lancia il "reddito universale". Ma l'Europa attacca solo l'Italia : Ci deve essere qualcosa di strano e paradossale nel rapporto che l'Europa ha con l'Italia se - proprio negli stessi giorni in cui Pierre Moscovici e Mario Draghi catechizzano e rimproverano il nostro ...

Vitalizi - 700 ricorsi contro i tagli : Di Maio attacca ed è subito polemica : Nuovo capitolo della guerra di M5s contro gli ex deputati. Il vicepremier Luigi Di Maio ha lanciato una serie di attacchi contro di loro, alla notizie della presentazione dei ricorsi contro il taglio...

Vitalizi - il vicepremier Di Maio attacca i ricorsi anti-taglio. Ed è subito polemica : Nuovo capitolo della guerra di M5s contro gli ex deputati. Il vicepremier Luigi Di Maio ha lanciato una serie di attacchi contro di loro, alla notizie della presentazione dei ricorsi contro il taglio ...

Tensione a Genova - sfollati Ponte Morandi : 'Trattati da cani' - ed è polemica Di Maio-Toti : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha lasciato in eredita' il dolore di decine di morti, ma anche il dramma di centinaia di sfollati. Sono loro che, dopo aver mantenuto il massimo rispetto per chi è stato più sfortunato di loro, alzano la voce e chiedono rispetto. Pretendono di non essere trattati da cani, come ritengono che in questo momento qualcuno stia facendo. Chiedono che non vi sia un osso da buttargli, ma una soluzione efficace. ...

Tensione a Genova - sfollati Ponte Morandi : 'Trattati da cani' - ed è polemica Di Maio-Toti : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha lasciato in eredità il dolore di decine di morti, ma anche il dramma di centinaia di sfollati. Sono loro che, dopo aver mantenuto il massimo rispetto per chi è stato più sfortunato di loro, alzano la voce e chiedono rispetto. Pretendono di non essere "trattati da cani", come ritengono che in questo momento qualcuno stia facendo. Chiedono che non vi sia un osso da buttargli, ma una soluzione efficace. ...