Di Maio e Di Battista attaccano i giornalisti ' Presto legge su editori puri'

Cosa pensano - e dicono - Di Maio e Di Battista dei giornalisti : Virginia Raggi assolta, giornalisti condannati. La sentenza la emettono Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che dopo il verdetto che manda a casa il sindaco di Roma senza macchia puntano il dito ...

Di Maio : «Virginia Raggi assolta. Giornalisiti infimi sciacalli». E Di Battistab rincara la dose : ' Virginia Raggi è stata assolta . Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. ...

Cosa pensano (e dicono) Di Maio e Di Battista dei giornalisti : Virginia Raggi assolta, giornalisti condannati. La sentenza la emettono Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista che dopo il verdetto che manda a casa il sindaco di Roma senza macchia puntano il dito contro chi, secondo loro, l'ha perseguitata in questu deu anni e mezzo. "La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece ...

Di Maio : "Su Virginia giornalisti infimi sciacalli". Di Battista : "Pennivendoli-puttane" : "Due anni di attacchi alla Sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo seguito quello che andava fatto d'ufficio. Il peggio in questa vicenda lo hanno dato invece la stragrande maggioranzadi quelli che si autodefinsicono ancora giornalisti, ma che sono solo degli infimi sciacalli, che ogni giorno per due anni, con le loro ridicole insinuazioni, hanno provato a convincere il Movimento a ...

De Luca : “Salvini? Gli serve una partner narcotizzante. Lo vedrei con la Bindi”. Sfottò su Di Battista - Di Maio - Bonafede : “Salvini? Gli diamo la nostra solidarietà per la sua vicenda privata alla quale guardiamo con rispetto e discrezione. Ma mi permetto di dargli un suggerimento: visto che torna a casa stanco morto, penso che la compagna giusta per lui sia una come l’onorevole Rosaria Bindi”. Così, nel suo consueto appuntamento settimanale su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, si pronuncia sulla separazione tra Matteo Salvini ...

Italia 5 stelle - un movimento e (almeno) cinque volti : così escono dalla kermesse Di Maio - Fico - Di Battista - Grillo - Conte : Un movimento, una base e (almeno) cinque teste. I 5 stelle che si sono fatti partito di governo, dopo quattro mesi di governo con la Lega si sono presentati all’esame della piazza. Visti dall’arena del Circo Massimo hanno la faccia stanca di chi sta attraversando il fuoco e non è detto che ne uscirà indenne. A vigilare sul palco ci sono due gigantografie di cartone che parlano da sole: Alessandro Di Battista e Beppe Grillo, i due che alla fine ...

Al Circo Massimo Di Maio - Fico e Di Battista mettono i puntini sulle "i" : Italia 5 stelle di governo. Alla quinta edizione, il popolo pentastellato si ritrova di nuovo al Circo Massimo a Roma. Un ritorno alle origini, perché qui si tenne la prima edizione. Ma oggi M5s si presenta in versione governativa e Luigi Di Maio, che è il capo politico del Movimento ma anche vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, può esultare con il suo popolo per aver risolto la ...

M5s - De Luca : “Di Maio? Da Vespa performance da Oscar. Fico? Truffatore politico. Di Battista? Sta con la panza all’aria” : “E’ davvero imbarazzante l’immagine di questo governo, che francamente si sta coprendo di ridicolo. L’ultima performance di Di Maio è da premio Oscar. Da Vespa comunica al popolo che hanno manipolato un deliberato del Consiglio dei ministri. Chi sarà stato? La manina? La manona?“. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la denuncia del vicepresidente del Consiglio, Luigi di ...

Alessandro Di Battista ringrazia Luigi Di Maio : "Porcate pro-evasori non passeranno" : Dopo la denuncia di Luigi Di Maio sulla presunta manipolazione del testo del dl fiscale, arriva attraverso Facebook il ringraziamento di Alessandro Di Battista.Di Battista scrive: "Intanto grazie a Luigi e alla denuncia che ha fatto, un paio di porcate pro-evasori non passeranno. Consiglio a tutti di concentrarsi su questo. Io, da cittadino, mi sento di ringraziarlo perché è chiaro che finalmente c'è chi sa dire no. Farlo ...

Governo - Di Maio : Di Battista? Nessun rimpasto né volontà di sostituire qualcuno : Non ci sarà alcun rimpasto nel Governo Lega-pentastellato: parola del vicepremier, Luigi Di Maio. 'Nessun rimasto', assicura al Corriere della Sera che gli chiede conto delle voci che vorrebbero ...

Alessandro Di Battista - il figlio compie un anno : gli auguri di Luigi Di Maio al piccolo Andrea : Il piccolo Andrea Di Battista compie un anno e Luigi Di Maio fa gli auguri al figlio del collega M5S, Alessandro, che si trova in Centroamerica. 'Tanti auguri al piccolo Andrea che oggi compie un anno.

Casalino contro Mef - Di Battista : 'Via i tecnici che ostacolano' - Di Maio : 'Servitori dei partiti in gangli Stato' : "Siamo onesti, Casalino ha sbagliato. Non si mandano audio in privato ai giornalisti. Certe cose vanno dette pubblicamente ". Alessandro Di Battista interviene in difesa del portavoce di Palazzo Chigi ...

DI Maio E DI BATTISTA CON ROCCO CASALINO : “NEI MINISTERI C'È CHI REMA CONTRO”/ Audio - M5s blinda il portavoce : ROCCO CASALINO, messaggio Audio contro il Mef "Sarà megavendetta". Ultime notizie, interviene il leghista Giorgetti che calma decisamente le acque “Non può farlo"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:56:00 GMT)

Bonafede : "Cari deputati del Pd - non sto favorendo il padre di Di Battista". Poi mostra il biglietto aereo come Di Maio : "Quelli del Pd ritengono che siccome stiamo parlando del padre di un esponente M5S, io starei bloccando le procedure. Semplicemente voglio chiarire che non è vero, non lo farei mai. Né Di Battista me ...