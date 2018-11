Dexter torna in tv? Michael C Hall rivela nuovi piani tra reboot e sequel

optimaitalia

: #Dexter torna in tv? Michael C. Hall pronto a tornare: 'Mai dire mai' - OptiMagazine : #Dexter torna in tv? Michael C. Hall pronto a tornare: 'Mai dire mai' -

(Di sabato 10 novembre 2018) Presa la sua bella ascia da boscaiolo,potrebbe lasciarsi alle spalle la sua nuova vita e fare il suo grande ritorno in Polizia e in tv?C.l'attore che per otto anni ha prestato il volto al serial killer gentile è possibilista sul suo ritorno in tv proprio nei panni del famoso personaggio della serie Showtime.è finito oltre cinque anni fa con un finale aperto che ha lasciato sempre nei fan la speranza di un ritorno sotto forma di serie, di film o di qualsiasi altra cosa che possa permettere loro di dare un altro sguardo alla sua macabra vita. Dopo otto, illustri, stagioni,ha registrato un record di 2.8 persone in onda nel finale e questo non può non dare un input per un ritorno.Lo stessoC.confidandosi ai microfoni di The Daily Beast si è detto possibilista riguardo ad un suo ritorno menzionando proprio il finale ambiguo ...