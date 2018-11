Davide contro Golia | bambina di 8 anni sfida Kellogg’s

Provinciali - Benigni - Pd - : 'Fabiani-Piunti come Davide contro Golia' : ... correndo il rischio di esporsi al pubblico ludibrio con una sconfitta pesante, e già scritta per chi conosce la geografia politica della nostra provincia? Personalmente, per quel che può valere, non ...

Dal loro primo incontro alla gioia della paternità - Francesca Fioretti racconta per la prima volta Davide Astori : 'non posso accettare se ne ... : Dall'immenso dolore alla forza di rialzarsi per la figlia Vittoria: Francesca Fioretti racconta per la prima volta la tragedia della morte del suo compagno Davide Astori 'Il 5 Marzo io ho accompagnato ...

Dal loro primo incontro alla gioia della paternità - Francesca Fioretti racconta per la prima volta Davide Astori : “non posso accettare se ne sia andato così” : Dall’immenso dolore alla forza di rialzarsi per la figlia Vittoria: Francesca Fioretti racconta per la prima volta la tragedia della morte del suo compagno Davide Astori “Il 5 Marzo io ho accompagnato mia figlia a scuola e sono andata dalla psicologa dell’infanzia. La vita con Vittoria è stata dura, non le ha concesso neanche la meraviglia dei giorni insieme che Davide ed io abbiamo vissuto. Io so che non devo vivere il mio ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Davide Mazzanti : “Thailandia battuta - contro la Russia per la qualificazione”. La gioia di Bosetti e De Gennaro : L’Italia ha letteralmente demolito la Thailandia con un nettissimo 3-0 e ha infilato la settima vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale ora ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione alla Final Six ma manca ancora l’aritmetica per poter festeggiare l’accesso alla terza fase della rassegna iridata dove le sei migliori squadre del Pianeta si daranno battaglia per la conquista del ...

Denuncia di Davide Guetti della Commissione Europea contro l’UE : solo una bufala? : Sta girando davvero tanto in queste ore una vera e propria bufala relativa a Davide Guetti, presunto impiegato della Commissione Europea che dopo mesi di silenzio avrebbe deciso di svelare agli italiani alcuni risvolti inquietanti riguardanti l'approccio dell'Unione Europea verso il nostro governo. Occorre premettere che siamo al cospetto di un troll, come evidenziato da bufale.net, vale a dire un personaggio che finge di essere chi non è per ...

Volley femminile - Mondiali 2018 - Davide Mazzanti : “Oggi abbiamo offerto una grande prestazione contro la Turchia” : L’Italia è inarrestabile nei Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre continuano a viaggiare a ritmi folli come un treno in corsa che travolge tutto e spazza via la Turchia con un roboante 3-0 (25-19; 25-21; 25-12): quarta vittoria consecutiva della nostra Nazionale in questa rassegna iridata, sono serviti appena 73 minuti per demolire le anatoliche in uno degli incontri più temuti della prima fase. A Sapporo (Giappone) le ragazze del ...

Il dem Davide Ermini vicepresidente Csm - è scontro M5s-Pd : Roma, 27 set., askanews, - 8 set., askanews, - David Ermini è il nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Il consigliere laico, finora deputato e responsabile Giustizia del Pd, ...