Davide Ancelotti | «Insieme abbiamo fatto la differenza e questa è la nostra forza»

ilnapolista

: Genoa-Napoli, Davide Ancelotti: 'Maturi nel cambiare modo di giocare. Mio padre? Stasera fa turnover...'… - fantagazzetta : Genoa-Napoli, Davide Ancelotti: 'Maturi nel cambiare modo di giocare. Mio padre? Stasera fa turnover...'… - Mingaball : Ancelotti? Sì, ma Davide 'Volevamo il rinvio, poi...': - paginaazzurri : Davide Ancelotti a Dazn: 'Giocato diversamente, che maturità a cambiare modo di giocare! Sul mio ruolo ed il gruppo… -

(Di domenica 11 novembre 2018)parla al termine di Genoa-Napoli ai microfoni di Sky sostituendo il padre: Come mai tu al posto di papà? «Perché si è incluso anche lui nel turnover (ride)» Una partita di svolta «Più che una svolta è un’altra tappa del percorso di crescita. Oggi era una tappa particolare per il loro gioco e per il tempo metereologico e penso chelaperché quando siamo tornati in campo dall’intervallo abbia affrontato il Genoa e cambiato il risultato» Fondamentali anche i cambi, chi li ha decisi? «I cambi si decidonocon lo staff tecnico, la decisione finale la prende il mister» Forse un atteggiamento non perfetto del Napoli all’inizio» «Sapendo che loro giocando in modo particolarecambiato un po’ la costruzione ed avevamo poca consapevolezza nel possesso» Come si è svolto il balletto della sospensione della ...