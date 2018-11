Damiano | ' Superare legge Fornero ma con attenzione a donne e giovani'

Blastingnews

(Di sabato 10 novembre 2018) Siamo perl'idea del cosiddetto partitoro; siamo per il superamento dellama con unaallee aiche l'attuale governo non ha, lo ha dichiarato l'ex Presidente della Commissione Lavoro alla Camera cesarecriticando l'intervento messo in atto dal Governo Conte riguardante la Quota 100. VIDEO Come ormai noto, ladi Stabilita' non contiene la nuova riforma pensionistica che introduce il sistema delle quote bensì si limita ad individuare solo le risorse che serviranno a finanziare quota 100 per la quale sono stati stanziati circa 6,7 miliardi di euro per il primo anno. Stando a quanto annunciato dallo stesso, la cifra messa sul piatto dall'esecutivo giallo-verde, tuttavia, potrebbe rivelarsi insufficiente per soddisfare le richieste dei potenziali pensionandi. Via libera all'Opzione Donna e all'Ape ...