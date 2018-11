Dalla Calabria uno splendido omaggio ai Ferragnez e al piccolo Leo | quando l’arte del

Turismo - chiusura Skypass : Dalla Calabria offerta sempre più ricca e diversificata : Si è conclusa l’edizione 2018 di Skypass, appuntamento annuale a ModenaFiere dedicato alla montagna, all’outdoor e agli sport invernali. Lo stand della Regione Calabria, animato da degustazioni di prodotti tipici della montagne calabresi per tutta la durata della manifestazione, ha visto avvicendarsi diversi professionisti del settore come tanti visitatori appassionati di vita all’aria aperta, natura e attività outdoor: con un entroterra che ...

Maltempo Calabria : barca trascinata Dalla corrente a Catanzaro - un morto : Nel tardo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, vicino al porto di Catanzaro, in Calabria, il corpo senza vita di un uomo: la vittima era a bordo di un’imbarcazione da diporto che è stata trascinata a riva dalla forte corrente generata dalla forte ondata di Maltempo. L'articolo Maltempo Calabria: barca trascinata dalla corrente a Catanzaro, un morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - un altro morto in Calabria : uomo ucciso Dalla furia del mare a Catanzaro - è la 5ª vittima delle ultime ore [LIVE] : Forte Maltempo in Calabria, dove a causa di una frana nella notte sono morte 4 persone a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La furia del Maltempo ha causato una quinta vittima: una imbarcazione da diporto è stata trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro. Sul luogo i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. L'articolo Maltempo, un altro morto in Calabria: uomo ucciso dalla furia del mare a ...

Calabria - migranti in mare in balìa di onde di due metri salvati Dalla Guardia costiera : Gli scafisti si sono messi in salvo e hanno lasciato il loro carico umano nella barca in balìa di onde altre due metri e del fortissimo vento di scirocco. E' il sospetto degli uomini della Guardia ...

Ryanair lancia la programmazione estate 2019 Dalla Calabria : Ryanair , ha lanciato la sua programmazione per l'estate 2019 dalla Calabria che includerà 2 nuove rotte da Crotone per Bologna e Norimberga, e una nuova da Lamezia verso Malta , con un totale di 14 ...

Brunori : "Vorrei portare in Calabria il concerto dedicato a Dalla - per sostenere il sindaco di Riace" : 'Mi piacerebbe portare il concerto dedicato a Come è profondo il mare di Lucio Dalla, che farò sentire stasera per la prima volta a Palermo, nella mia terra, in Calabria, come segno di appoggio a ...

Economia circolare : Dalla Calabria al Veneto inaugurati impianti per biometano da rifiuti organici : Il primo impianto di biometano del Centro-Sud Italia connesso alla rete nazionale del gas naturale e il primo distributore per automezzi che eroga biometano a Vittorio Veneto (TV): sono queste alcune delle eccellenze italiane del biometano da FORSU messe in evidenza dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC) nel corso della seconda conferenza nazionale “L’era del biometano”, la giornata organizzata da Legambiente e finalizzata a raccontare lo ...

Maltempo - alluvione in Calabria : “Fiume di fango alto due metri - vedevamo entrare tutto Dalla finestra. Abbiamo visto la morte in faccia” : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. A Davoli alcuni abitanti sono ...

Alluvione in Calabria : mamma e figli travolti Dalla violenza dell’acqua - ricerche del secondo bimbo ancora senza esito : 1/10 ...

Alluvione Calabria - la tragica morte di Stefania Signore e dei suoi bambini : una mamma giovanissima uccisa Dalla furia dell’acqua - marito disperato [FOTO] : 1/10 ...

Coldiretti - Molinaro : più di mille agricoltori Dalla Calabria al Circo Massimo a Roma : Non mancheranno spettacoli di animazione e concerti. E allora in questo fine settimana,, è l'invito finale, spargete la voce: vai al Massimo e quindi tutti insieme al Circo Massimo.