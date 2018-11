Da Salvini a Tajani Alla lavagna su Rai3

Tajani : Fi pronta a voto anticipato - Salvini molli dilettanti M5s : Roma, 20 ott., askanews, - Matteo Salvini metta fine all'esperienza di governo con il M5s, e se non vorrà esplorare la possibilità di un governo di centrodestra allargato ad una parte di 'responsabili'...

Manovra Governo - caos su pensioni d’oro/ Ultime notizie “contributo solidarietà” : Tajani a Salvini - “fermati” : Manovra Economica: le Ultime notizie sulla legge di bilancio e Dl fiscale approvati in CdM. Reddito cittadinanza e Quota 100: novità su pensioni d'oro, le coperture di Salvini-Di Maio(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 11:55:00 GMT)

FI - Tajani stoppa Salvini : "Si vergogna di cantare l'inno" : Antonio Tajani ne è convinto: gli azzurri possono "tornare a essere grandi protagonisti" in Italia e in Europa. Dal palco di IdeeItalia, la tre giorni del partito in corso a Milano, il vicepresidente del partito segna il sentiero che Forza Italia dovrà seguire. E avverte l'alleato Salvini, oggi al governo con i Cinque Stelle e felice per i sondaggi che lo danno in crescita: "Non facciamoci impressionare - afferma Tajani - regalerò a Di Maio e ...

Antonio Tajani : “Salvini - fai cadere questo governo che fa del male al Paese” : Il Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ed esponente di primo piano di Forza Italia, intervenendo a una manifestazione pubblica, lancia un appello a Matteo Salvini, affinché metta fine all'alleanza "contro natura" con il Movimento 5 Stelle e faccia cadere un governo "che sta facendo del male al Paese".Continua a leggere

Tajani : "Salvini la smetta con i cedimenti al M5S" : Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della sera si sofferma sul rapporto tra gli azzurri e Salvini. Dopo aver firmato un accordo con il centrodestra per le prossime Amministrative, "adesso, invece, (Salvini, ndr) sceglie di fare il grillino? Io spero che la smetta con i cedimenti al M5S e torni alle proposte di centrodestra".E quando afferma il leader della Lega dice "me ne frego" dell'Europa, ricordi, ...

Salvini : "No doppio forno - con Berlusconi solo accordi locali" | Tajani : "Vuole la botte piena e la moglie ubriaca" : Il vicepremier, sull'accordo per la formazione dell'attuale governo con il M5s, spiega: "Ho firmato un contratto che dura cinque anni e lo voglio rispettare

Matteo Salvini - la promessa che gli ha strappato Antonio Tajani : 'Dopo il governo - alle elezioni con noi' : Dall'ultimo vertice a palazzo Grazioli tra Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni è emerso un dettaglio mai chiarito fino in fondo sul futuro del governo Lega-M5s, cioè che cosa ha ...

Ppe e Tajani all'attacco di Bannon : "Grave l'incontro con Salvini. Stia zitto" : "Steve Bannon è un estremista pericoloso, di cui perfino Trump s'è dovuto sbarazzare per quanto era impresentabile. Leggo che si sta incontrando con Matteo Salvini: è una notizia gravissima". Lo afferma il segretario generale del Ppe, Antonio Lopez Isturiz, intervenendo al convegno organizzato da Antonio Tajani. "Trovo inaccettabile che questo ideologo in disgrazia - aggiunge Isturiz - pensi a distruggere il progetto ...

Salvini-Berlusconi - torna il dialogo. Ma Tajani nega un accordo sulla Rai : Nel centrodestra si cerca l'intesa su presidenza Rai, pubblicità e voto regionale. Ma il nome di Foa non convince. Presto ci sarà un vertice anche con Giorgia Meloni -

BERLUSCONI-Salvini - VERTICE AD ARCORE : "NON SI È PARLATO DI FOA IN RAI"/ Tajani - "governo Lega-M5s non durerà" : Salvini e Berlusconi ad ARCORE: intesa su Foa in Rai. Ultime notizie, nuovo incontro per le elezioni regionali con Giorgia Meloni: ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 13:51:00 GMT)

Salvini e Berlusconi - incontro ad Arcore/ Ultime notizie : presenti Tajani e Giorgetti - i temi sul tavolo : Di Maio e il M5s "minacciano" l'impero di Silvio Berlusconi: temono l'intesa FI-Lega su presidenza Rai (e non solo). Salvini, "stasera andrò dal Cavaliere. Politica? Vedremo il Milan.."(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 21:56:00 GMT)

Berlusconi incontra Salvini Tajani : "Si parlerà del futuro" : Il centrodestra si ricompatta. E domani sera Matteo Salvini andrà ad Arcore per cenare con Silvio Berlusconi, guardare con lui la partita del Milan impegnato contro il Cagliari. Un "saluto", dicono fonti leghiste, a un mese e mezzo dalla visita che il vicepremier fece al Cavaliere mentre era ricoverato al San Raffaele per dei controlli e che portò allo scontro su Marcello Foa. Un "incontro privato" che servirà però a rinsaldare l'alleanza tra i ...