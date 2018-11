Da Malta benzina e bussole per dirottare migranti in Italia

ilgiornale

(Di sabato 10 novembre 2018) "La Guardia costiera maltese ha intercettato una imbarcazione con 13 immigrati a bordo: anziché portarla al sicuro ha fornito all'equipaggio una bussola per indicare la rotta verso l'. Poi ha dato acqua, due taniche die giubbotti di salvataggio di marca "Mecca Marine", azienda maltese e che produce anche le uniformi della Marina de La Valletta. L'imbarcazione con 13 persone è quindi arrivata a Lampedusa, dove gli immigrati (dieci tunisini e tre del Corno d'Africa, nel gruppo ci sono due donne) hanno raccontato l'episodio. Ci sono indizi che, secondo gli investigatori, rendono credibili le testimonianze". A dirlo sono fonti del Viminale. Che aggiungono: "Il barchino arrivato la mattina di venerdì 9 novembre in Sicilia, era stato avvistato la notte prima da un velivolo della Guardia di Finanza in acque sar maltesi. Tra le 21 e le 22, infatti, l'imbarcazione partita dalla ...