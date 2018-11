Da 'il vento sta cambiando' a 'Roma dice basta' - due anni e mezzo di Raggi : ''Il vento sta cambiando, il vento sta cambiando. Roma è pronta a voltare pagina''. Era il giugno 2016 quando Virginia Raggi sorrideva, emozionata, dopo la vittoria al primo turno nella capitale. A ...

Eia eia Mompracem! Così Salgari - defunto - diventò fascista : Nel 1928, non del tutto all’improvviso, Emilio Salgari divenne fascista: anzi, il precursore del fascismo, lo scrittore che aveva destato un nuovo spirito guerriero nella gioventù italiana - quella della Grande guerra, scesa in trincea con i suoi romanzi, si volle credere, nello zaino. Un classico della letteratura moderna da anteporre, poniamo, a ...

vento estremo in Trentino e Veneto : devastazione totale tra i monti - video impressionante dall'elicottero : Scenari apocalittici tra Trentino e Veneto, devastazione totale sui monti a causa del Vento. Continuano ad arrivare immagini spaVentose nonostante siano passati quasi 10 giorni dalla terribile...

Fusione con Fs - l'ad di Anas Armani si dimette. Toninelli : «Il vento sta cambiando» : l'ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso e subito dopo di lui hanno fatto stesso altri due consiglieri del cda, Vera Fiorani e Antonella D'Andrea,...

Xiaomi alla conquista degli Stati Uniti: evento a New York l'8 dicembre: Lo sbarco di Xiaomi in Europa è avvenuto solo qualche mese fa, anche se l'azienda ha conquistato così velocemente gli appassionati di tutta Europa che sembra che ci sia già da molto tempo.

Muore di setticemia in ospedale dopo l'intervento al femore : aperta un'inchiesta : di Teodora Poeta Morire di setticemia dopo un intervento chirurgico in ospedale sembra assurdo e invece non lo è affatto. L'ultimo caso arriva proprio dal Mazzini di Teramo dove domenica mattina, all'...

Maltempo Sardegna : vento forte fra Nuorese e Gallura - abbattuto traliccio su statale : Forti raffiche di vento nella zona di Siniscola Budoni, tra Nuorese e Gallura, in Sardegna: sono crollati diversi alberi che hanno rallentato il traffico sulla ss 131 Nuoro-Abbasanta in entrambe le direzioni, ed è caduto un traliccio dell’alta tensione all’uscita di Posada. Per tutta la notte lo svincolo è rimasto chiuso per consentire la rimozione del traliccio e la messa in sicurezza da parte del personale Enel e Vigili del ...

Spoleto - primo intervento chirurgico robotico in Italia con tecnologia stampa 3D : Spoleto, primo intervento chirurgico robotico in Italia con tecnologia stampa 3D L'intervento, primo del genere in Italia, è stato eseguito al San Matteo degli Infermi su una paziente con una ...

Dieci anni in convento per diventare suora - poi cambia idea e diventa una pornostar : Dieci anni in convento le son bastati per cambiar idea. Yudi Pineda, 28enne colombiana, ha deciso di abbandonare il suo percorso per diventare suora, intraprendendone un altro ben diverso: quello per diventare una star del porno. L'idea di abbandonare la tonaca le è venuta dopo diversi anni trascorsi a perseguire la sua vocazione. Fu allora che si innamorò del suo professore di religione. Yudi si trasferisce quindi a Medellin ed ...

Maltempo - altri 600 alberi abbattuti dal vento in Lombardia : devastazione sulla strada del Passo Crocedomini nel Bresciano [VIDEO] : Il furioso Maltempo di inizio settimana ha fatto strage di alberi ovunque e la maggior parte delle piante si è rivelata un’arma letale a sua volta, uccidendo diverse persone che si trovavano a piedi o in macchina nel posto sbagliato al momento sbagliato. L’ultima triste notizia di questo tipo è arrivata ieri dalla Valle d’Aosta dove due persone hanno perso la vita a seguito dell’impatto di un castagno caduto sulla vettura in cui viaggiavano. ...

Rogo rifiuti - Costa : ora intervento forte : 13.12 "Ora il governo deve intervenire con forza e vigore. Mi sono sentito con gli altri ministri e anche con il premier". Così il ministro dell'Ambiente, Costa, al termine del sopralluogo nello Stir di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), dove ieri è scoppiato un vasto Rogo. E' il quarto incendio in pochi mesi in Campania, "ho la percezione che siamo sotto attacco", aggiunge. Poi dice: "La camorra fa schifo". "Chiederò una task force di ...

PROVINCIALI " Fi conquista Avellino e Benevento. Cesaro - Martusciello - Paolo Russo e De Siano lanciano la sfida per le regionali : Vinciamo perché in Campania esprimiamo una classe politica in gamba, capace di mantenere e sviluppare davvero un dialogo costante con i territori, una classe dirigente preparata e dunque all'altezza ...