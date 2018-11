Cranio Randagio | tre indagati per il festino con la droga

Come il Re Leone è l’album postumo di Cranio Randagio - a 2 anni dalla morte : tracklist e featuring : Esce l'album postumo di Cranio Randagio. A due anni dalla morte, verrà rilasciato l'album a cui Cranio Randagio stava lavorando quando ha perso la vita, il progetto che aveva già annunciato sui social e che non ha mai fatto in tempo a pubblicare. Il titolo del disco è Come il Re Leone e conterrà 8 tracce di cui 6 inediti. Grazie al lavoro della famiglia e dei collaboratori di sempre che hanno lavorato al disco, dal 9 novembre potremo ...