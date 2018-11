Cosa deve fare il globalismo? Salvare i perdenti che ha creato

Che Cosa deve fare la Roma per qualificarsi agli ottavi di Champions : Che cosa deve fare la Roma per qualificarsi agli ottavi di Champions? Anche in caso di successo contro il Cska Mosca, i giallorossi non potranno festeggiare già oggi. L'articolo Che cosa deve fare la Roma per qualificarsi agli ottavi di Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Che cosa deve fare la Juventus per qualificarsi agli ottavi di Champions? Tutte le combinazioni possibili verso la sfida dei bianconeri contro lo United.

La vittoria della Stella Rossa sul Liverpool per 2-0 ha riaperto i giochi nel Gruppo C.

Ecco tutte le possibili combinazioni per i nerazzurri per centrare subito il passaggio del turno

C'era grande attesa ieri sera per l'esibizione di Sting e Shaggy, i super ospiti del secondo live di X Factor. Tuttavia qualcosa durante l'esibizione del duo è andato storto. Il microfono di Shaggy,

Chiara Galiazzo ci ha svelato cosa la diverte di più quando deve girare un videoclip

Un lavoro niente male, quasi da sogno. La cantante Madonna sta cercando un collaboratore ed è disposta a pagarlo fino a 125mila euro all'anno: precisamente, la figura che la regina del...

Cucinare per Madonna può portare nelle tasche del fortunato fino a 125mila euro all'anno. Il candidato ideale, chiaramente, non se la caverà con due spaghetti aglio e olio, ma deve seguire dettami molto precisi. La popstar, infatti, starebbe cercando uno chef privato che innanzitutto sia disposto a spostarsi tra New York, Lisbona e Londra, e in secondo luogo sappia cucinare pasti kosher, quelli cioè che rispettano le leggi della Torah

Se il governo intendesse tendere una mano a Bruxelles dovrebbe correggere entro breve sia la previsione di crescita del 2019 al momento indicata all'1,5% sia il target del deficit che il governo ha fissato al 2,4% nel 2019, a fronte dello 0,8% previsto dal Def di aprile...

ha sottolineato come, grazie anche alla meteora Cassano che ha sorvolato il cielo sopra Chiavari, l'Entella e la sua kafkiana situazione abbia fatto il giro del mondo. Il calcio italiano avrebbe