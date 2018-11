ideegreen

: Raga qualcuno di voi usa la coppetta mestruale? - unanottedacapra : Raga qualcuno di voi usa la coppetta mestruale? - un_Come : Come togliere la coppetta mestruale senza dolore - P3RSEPHOE : quando ti lamenti che gli assorbenti vengano tassati come bene di lusso e arriva la solita persona che ti risponde… -

(Di sabato 10 novembre 2018) E’ ecologica, ma anche pratica ed economica: laè un’alternativa poco diffusa ma molto valida e sempre più spesso presa in considerazione dalle donne che non hanno voglia di utilizzare il tradizionale assorbente igienico. Effettivamente ci sono dei vantaggi non indifferenti da conoscere per poter decidere in modo consapevole cosa usare non scegliendo in automatico quello che l’oggetto più comunemente usato. Non scordiamoci, visto che stiamo parlando di “idee green” di valutare anche l’impatto ambientale dalla nostra scelta. A quanto pare infatti, e come immaginabile, gli assorbenti sono tra le maggiori cause di inquinamento ambientale. Anni e anni, decenni e decenni, restano in circolo nell’ambiente in cui noi stessi “sguazziamo”, ciò non accade con la. (altro…)Idee Green.