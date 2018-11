Coppa del Mondo | Delian Stateff terzo a Miyazaki

Coppa del Mondo Short Track – Bella Italia a Salt Lake City : staffete in semifinale : Nella giornata inaugurale della seconda tappa di Coppa del Mondo, gli azzurri superano il turno nelle prove a squadre. Nelle distanze individuali, Martina Valcepina avanti sui 500, Tommaso Dotti il migliore tra gli uomini Partenza lanciata per l’Italia dello Short Track nella prima giornata della tappa statunitense di Coppa del Mondo a Salt Lake City. Gli azzurri allenati da Anthony Barthell ed Assen Pandov brillano con le staffette ...

Short Track - Coppa del Mondo 2018-2019 : nella prima giornata a Salt Lake City brillano le staffette azzurre : prima giornata di gare a Salt Lake City, sede della seconda tappa di Coppa del Mondo di Short Track. Nelle batterie è un’Italia che si eSalta soprattutto per le ottime prestazioni delle due staffette, che superano due quarti di finale davvero molto complicati e centrano la qualificazione alle semifinali. Sia al femminile che al maschile la squadra azzurra si è trovata a dover affrontare Corea del Sud e Giappone ed in entrambi i casi sono ...

Sci alpino - le atlete del team di discipline tecniche di Coppa Europa in raduno in Val Senales : Coppa Europa, le ragazze delle discipline tecniche restano in Val Senales: si aggrega anche Lucrezia Lorenzi Lara Della Mea, Elena Sandulli, Luisa Bertani, Martina Perruchon, Marta Rossetti, Carlotta Saracco e Celina Haller restano in Val Senales fino a mercoledì 14 novembre con il tecnico responsabile Heini Pfitscher, che sarà raggiunto sabato 10 anche dal coordinatore Alexander Prosch. Le sette atlete che fanno parte del team discipline ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : delude Rossella Fiamingo - è eliminata nelle qualificazioni. Sei azzurre in tabellone a Tallinn : A Tallinn è cominciata la Coppa del Mondo di spada femminile ed è arrivata subito una grossa delusione per i colori azzurri. Rossella Fiamingo non è riuscita a superare le qualificazioni, venendo eliminata negli assalti preliminari dalla portacolori di Hong Kong, Lin Yik Hei Coco con il punteggio di 15-13. In tabellone ci saranno dunque sei azzurre. Oltre alle già presenti Mara Navarria e Giulia Rizzi, entrambe teste di serie, si sono ...

Nuoto - Coppa del Mondo Tokyo 2018 : super Morozov e record del mondo uguagliato nei 100 misti - Hosszu in evidenza : Prima giornata di gare nella sesta tappa della Coppa del mondo di Nuoto in vasca corta a Tokyo (Giappone) e risultati considerevoli nella piscina nipponica. Senza ombra di dubbio il protagonista di questo day-1 è stato il russo Vladimir Morozov. L’atleta dell’Est ha infatti uguagliato il suo primato del mondo nei 100 misti, siglando il crono di 50″26 a precedere il giapponese Hiromasa Fujimori (51″58) e l’americano ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : Arianna Errigo perfetta nelle qualifazioni. L’Italia ne porta dieci in tabellone ad Orleans : Era solo la prima giornata nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile ad Orleans, ma c’era grandissima attesa per vedere in pedana Arianna Errigo dopo i fatti degli ultimi giorni (dovrà decidere entro il 31 marzo tra fioretto e sciabola). La monzese ha risposto sul campo, vincendo i sei assalti del suo girone e staccando il pass per il main draw della gara di domani. Errigo è l’unica azzurra ad aver centrato subito la ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : dieci fiorettisti azzurri presenti in tabellone a Bonn : E’ un’Italia in doppia cifra dopo la prima giornata della prova di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Bonn. Infatti sono dieci gli azzurri presenti nel tabellone principale della gara tedesca. Già ammessi di diritto, grazie alla loro classifica ed essendo teste di serie, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola. Gli stessi quattro che poi domenica scenderanno in pedana per la gara a squadre. Oggi ...

Volley femminile - serie A1 2018-2019. Quarta giornata : largo alle inseguitrici nel giorno della SuperCoppa : Big match rimandato per Supercoppa tra le due squadre che il big match lo dovevano giocare. Mentre Conegliano e Novara si contendono il primo trofeo della stagione e la terza capolista Busto Arsizio osserva il turno di riposo, la Quarta giornata di serie A1 donne offre comunque tanti spunti interessanti. Fari puntati su Scandicci dove la Savino del Bene, due vittorie e una sconfitta contro Novara finora, punta a raggiungere la vetta ...

Biathlon - ufficializzati i calendari di Coppa del Mondo fino alla stagione 2021-2022 : L’IBU ufficializza i calendari di Cdm fino al 2021-22: confermata Anterselva, la prima volta di Pechino per le Olimpiadi Invernali La Federazione Internazionale di Biathlon (IBU) ha reso noto con grande anticipo i calendari di Coppa del Mondo delle stagioni 2020-21 e 2021-22. Saranno nove in entrambi i casi le tappe in programma con doppia pausa, nella prima stagione per i Mondiali di Pokljuka, in Slovenia, e nella seconda per le ...

Skicross - la squadra di Coppa del Mondo pronta per un nuovo raduno a Pitztal : ecco i convocati : Altro raduno a Pitztal per i gruppi di Skicross, Morone, Nakab e i giovani dello slopestyle vanno a Hintertux nuovo raduno a Pitztal, in Austria, per la squadra di Coppa del Mondo di Skicross. Jamie Lee Castello, Andrea Tonon, Yanick Gunsch, Siegmar Klotz, Riccardo Gerosa, Edoardo Zorzi, Riccardo Croese, Lucrezia Fantelli e Carole Gilardoni sono stati ancora convocati dal direttore sportivo Cesare Pisoni per il periodo che va da domenica ...

Bebe Vio conquista il quarto titolo consecutivo : vince la Coppa del mondo di fioretto femminile : La stagione di coppa del mondo di scherma paralimpica riprende così come si era conclusa: nel segno di Bebe Vio. La fiorettista azzurra si è infatti aggiudicata la gara di fioretto femminile, categoria B, svoltasi oggi a Tbilisi, nella prima giornata della tappa che segna l'avvio della fase di qualificazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo2020.Il successo vale l'aritmetica certezza della conquista della coppa del mondo 2018 di ...

