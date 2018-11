Con la Samp voglio una Roma formato Champions

Sampdoria - Giampaolo : 'Con Jankto mi sContro - ma sta cambiando. Sulla Roma...' : Barreto è fuori per un po', perdiamo un giocatore importante dal punto di vista dell'economia della squadra. Con Jankto uso il bastone e la carota perché penso sia un giocatore importante ma da lui ...

Sampdoria - Giampaolo su Jankto : “Mi aspetto di più - ci sContriamo perché deve essere calciatore a 360°” : Doveva essere uno dei calciatori più importanti per la Sampdoria, che per assicurarsi il suo cartellino ha versato ben 15 milioni di euro all’Udinese, in realtà Jakub Jankto ha deluso le aspettative, venendo impiegato da Giampaolo col contagocce. Proprio il tecnico blucerchiato si è soffermato sul polacco nella conferenza di oggi, continuando a lamentarsi per l’atteggiamento del centrocampista, che non riuscirebbe a reagire ...

Roma-Sampdoria - la Conferenza di Di Francesco LIVE : 'Schick sicuramente titolare. Pastore non Convocato' : Obiettivo Champions. La Roma torna a giocare all'Olimpico di domenica alle 15 e punta la Sampdoria, reduce dalla brutta sconfitta contro il Torino al Ferraris. Dopo il successo contro il Cska Mosca, ...

Gazzetta : 'Da Genova a Genova : com'è cambiato il Napoli dopo il k.o. Con la Samp' : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e titola: ' Ritorno a Genova. com'è diverso adesso il gruppo di Ancelotti'. Il riferimento è, ovviamente, al k.o. subito a inizio settembre dalla Sampdoria, che ha ...

Serie A Sampdoria - Defrel : «Con il Torino la nostra peggiore partita» : "Sarà un po' strano per me ma sono contento di tornare - esordisce a Sky Sport - Voglio fare bene per dimostrare che giocatore sono, quello che non ho fatto l'anno scorso. Cosa non ha funzionato? Un ...

Inter-Samp - inContro per Andersen : E ieri , come riporta il Corriere dello Sport , ha incontrato Antonio Romei, braccio destro del presidente Ferrero, e Carlo Osti, ds della Samp, per parlare proprio di Andersen . Un primo ...

Giampaolo duro Con la sua Sampdoria : “non accetto una sConfitta così” : Giampaolo ha parlato della sconfitta della sua Sampdoria contro il Torino, la squadra doriana ha perso 1-4 a Marassi “Il Torino ci è stato superiore, hanno vinto tutte le respinte e le deviazioni su gioco aereo. Sulla profondità sono stati pericolosi. La sconfitta va accettata, non va accettata nel numero di gol. Una squadra che vuole puntare in alto non può prendere quattro gol in casa”. Giampaolo bacchetta la sua Sampdoria ai microfoni ...

Serie A - vittorie esterne per Torino e Sassuolo Contro Sampdoria e Chievo : Dopo le vittorie di Napoli , Inter e Juventus tra venerdì e sabato e dopo il pareggio tra Fiorentina e Roma l'undicesima giornata di Serie A è proseguita alle 12:30 con il match tra la Lazio di ...

Il calciomercato oggi – Contatto Sampdoria-Cassano : Il calciomercato oggi – Nelle ultime settimane l’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato. Fantantonio ha provato a ripartire dall’Entella ma dopo qualche giorno di allenamenti ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Adesso il barese pensa al futuro e potrebbe verificarsi una soluzione clamorosa. Nelle ultime ore è andato in scena infatti un incontro con il presidente della Sampdoria Ferrero, non è da ...

Sampdoria - cena Ferrero-Cassano : possibile riCongiungimento tra le parti - i dettagli : Sampdoria, Massimo Ferrero ed Antonio Cassano sono andati a cena per fare il punto sul rapporto ‘rinato’ tra le parti Sampdoria, Massimo Ferrero ed Antonio Cassano sono andati a cena assieme, da soli. Un modo per parlare, confrontarsi, riavvicinarsi, “solo una rimpatriata“, così l’ha definita il presidente doriano, ma in pochi credono a questa versione. Si fa infatti un gran parlare di un possibile accordo tra ...

Clamoroso Cassano-Sampdoria - inContro Con Ferrero [DETTAGLI] : Nelle ultime settimane l’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato. Fantantonio ha provato a ripartire dall’Entella ma dopo qualche giorno di allenamenti ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Adesso il barese pensa al futuro e potrebbe verificarsi una soluzione clamorosa. Nelle ultime ore è andato in scena infatti un incontro con il presidente della Sampdoria Ferrero, non è da escludere ...

Ennesimo Cassano show : “riparto (forse) dalla Sampdoria” - poi le staffilate ad Icardi e la lite Con Mazzarri : Antonio Cassano ha raccontato stralci della sua carriera davvero esilaranti, quanto accaduto con Mazzarri ha davvero dell’incredibile Antonio Cassano, dopo un test fallito alla Virtus Entella, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo. Dopo il ritiro dal calcio, quali saranno i prossimi progetti di Fantantonio? Il barese lo ha spiegato al Secolo XIX: “Mi piacerebbe restare nel calcio, sì. E mi piacerebbe farlo in prima linea, ...

Torino - Mazzarri squalificato Contro la Sampdoria : ecco le motivazioni della squalifica : Torino, Mazzarri è stato squalificato dal giudice sportivo dopo l’espulsione comminata dal direttore di gara Fabbri nell’ultima uscita del Torino Walter Mazzarri non sarà in panchina col suo Torino nella gara contro la Sampdoria. La causa? Una squalifica da parte del giudice sportivo “per avere, al 29° del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione ...

Calciomercato Inter - Contatti Con la Samp per Andersen. Si segue anche De Paul : Dopo sei vittorie consecutive in campionato e un secondo posto raggiunto a pari merito col Napoli a quota 22 grazie alla vittoria di ieri sulla Lazio, l' Inter inizia a guardare anche al Calciomercato ...