Clamoroso Giuseppe Rossi | riparte dalla Serie C | ecco la probabile nuova destinazione

(Di sabato 10 novembre 2018)è sicuramente un grande attaccante, uno dei più forti ma la carriera del calciatore ex Genoa è stata condizionata dai tanti infortuni, ultime stagioni sfortunate per Pepito che sicuramente può ancora dire la sua anche in massimaA. Ma per il momento è difficile trovare una squadra pronta a puntare sul calciatore, per questo motivo si sta per aprire una soluzione clamorosa inC. Secondo alcune voci delle ultime oresarebbe ad un passoJuve Stabia, contratto fino al termine nella stagione con opzione in caso di promozione inB. Un bomba veramente incredibile.