Cinema | Notti magiche | Virzì e l' Italia prima di Tangentopoli

«Notti magiche» e «Tutti lo sanno» : i film da vedere al Cinema questa settimana - : Per l'affettuosa presa in giro del suo mondo, Virzì arruola un super cast: da Giancarlo Giannini a Ornella Muti, da Giulio Scarpati a Roberto Herlitzka, da Andrea Roncato a Simona Marchini. In più, c'...

Notti Magiche film al Cinema : cast - recensione - curiosità : Notti Magiche è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 8 novembre 2018. La pellicola diretta da Paolo Virzì ha come protagonisti Mauro Lamantia, Giovanni Toscano. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Notti Magiche film al cinema: scheda e cast GENERE: Commedia, Drammatico ANNO: 2018 REGIA: Paolo Virzì cast: Mauro ...

Festa del Cinema di Roma - chiude Paolo Virzì con Notti magiche : “Un film che celebra l’arte dell’irriverenza” : “Un film per uccidere i padri? Più che altro per trattarli con l’irriverenza che loro stessi ci hanno insegnato!” Paolo Virzì rafforza l’eloquio che lo distingue per raccontare quelle Notti magiche che l’hanno catapultato da giovane aspirante sceneggiatore dalla provincia alla Città eterna alla corte dei grandi Maestri del Cinema italiano. Il film designato a chiudere la 13ma Festa del Cinema di Roma e nelle sale dall’8 novembre per 01 mette al ...

Festa del Cinema di Roma - Virzì : 'Con 'Notti magiche' abbiamo canzonato il grande Cinema italiano' : Un salto indietro nel tempo, nelle 'Notti magiche' dei mondiali di calcio italiani degli anni '90, utilizzati da Paolo Virzì quasi incidentalmente, per raccontare - anzi - 'canzonare' il grande cinema ...

Virzì con 'Notti magiche' rende omaggio al grande Cinema italiano : Roma, 27 ott., askanews, - È un affresco del mondo del grande cinema italiano del passato, fatto con affetto ma anche con il gusto della caricatura, 'Notti magiche', il film di Paolo Virzì che chiude la tredicesima edizione della Festa del ...

Paolo Virzì / Video - il marito di Micaela Ramazzotti torna al Cinema con "Notti magiche" : Paolo Virzì, il regista e marito di Micaela Ramazzotti è ormai pronto a tornare al cinema con "Notti Magiche" dopo il successo negli Stati Uniti con la commovente pellicola "Ella & John"(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 08:36:00 GMT)