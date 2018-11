Ciclismo | nuovo progetto per la ex Wilier | ci sarà anche Quintana jr

Ciclismo - Geraint Thomas : ‘Sono di nuovo un ciclista - ne ho abbastanza di tutto il resto’ : Il Criterium di Saitama, organizzato dalla Societa' del Tour de France [VIDEO]per portare il Ciclismo in paesi nuovi, è stata l’occasione per rivedere e risentire alcuni grandi campioni. All’evento giapponese hanno partecipato anche il Campione del Mondo Alejandro Valverde e il vincitore del Tour de France Geraint Thomas, che ha corso sfoggiando la sua maglia gialla. Al Criterium hanno fatto da contorno diversi eventi collaterali e incontri con ...

Ciclismo - la Bora Hansgrohe chiude il nuovo organico con 27 corridori : La Bora Hansgrohe ha scelto la continuita' in vista della stagione 2019. La squadra tedesca capitanata da Peter Sagan ha effettuato pochi aggiustamenti mirati nel ciclomercato, confermando quasi in blocco il gruppo che ha ottenuto dei risultati eccellenti in questa stagione. Il team, infatti, ha conquistato ben 32 vittorie, tra le quali spicca la Roubaix di Sagan [VIDEO], facendo anche man bassa di volate con Sam Bennett e Pascal Ackermann, il ...

Ciclismo - tris di corse in Italia per Alejandro Valverde : il nuovo campione iridato subito in gara : Alejandro Valverde riprende a correre in Italia: il fresco campione iridato dopo il titolo conquistato nella prova in linea neppure una settimana fa ad Innsbruck, ritorna alle gare, e lo fa nel Bel Paese. L’iberico martedì prossimo sarà al via della Tre Valli Varesine (categoria 1.HC), mentre mercoledì prenderà parte alla Milano-Torino (stessa categoria). Dopo le due gare appartenenti allo Europe Tour, lo spagnolo sabato prossimo sarà al ...

Ciclismo – Lo ha fatto di nuovo! Gianni Moscon tricolore a cronometro : brividi al fotofinish : Gianni Moscon si conferma campione italiano a cronometro: battuto al fotofinish il giovane Ganna Gianni Moscon fa doppietta! Il corridore italiano ha trionfato oggi al fotofinish nella gara dei campionati italiani a cronometro. Il corridore del team Sky, quinto ai recenti Mondiali di Innsbruck 2018, ha battuto in rimonta il giovane Filippo Ganna della UAE Team Emirates, per soli 2 secondi. Terzo posto invece per Fabio Felline, arrivato al ...

Ciclismo - nuovo contratto per Peter Sagan : obiettivo Giro d’Italia : Mentre il mondo del Ciclismo è concentrato sui Mondiali di Innsbruck che domani vivranno la giornata più attesa con la gara in linea dei professionisti, Peter Sagan [VIDEO]e la Bora Hansgrohe hanno annunciato la firma del nuovo contratto valido fino al 2021. Il fuoriclasse slovacco continuera' per altri tre anni nella sua attuale squadra insieme a molti dei suoi scudieri che hanno firmato insieme a lui. Se l’accordo era nell’aria gia' da tempo, ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Emozioni sul podio : Sagan incorona Valverde nuovo campione del mondo [VIDEO] : Peter Sagan premia personalmente Alejandro Valverde, nuovo campione del mondo: momenti di grande emozione sul podio di Innsbruck Trentasette anni e non sentirli. Alejando Valverde scrive un’altra pagina di storia del Ciclismo e arricchisce la sua carriera, già piena di soddisfazioni, con una gioia grandissima. Al termine di una gara estenuante, lo spagnolo si è laureato campione del mondo, vicendo la prova il linea maschile dei ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Hirschi è il nuovo campione del mondo under 23 - sul podio anche Lambrecht e Hanninen : Il corridore svizzero taglia per primo il traguardo di Innsbruck, precedendo di qualche secondo Lambrecht e Hanninen La prova in linea maschile under 23 incorona Marc Hirschi, che si laurea campione del mondo al termine di una prestazione perfetta. Lo svizzero taglia per primo il traguardo di Innsbruck, inventandosi negli ultimi chilometri lo scatto decisivo che gli permette di mettersi al collo un preziosissimo oro. La medaglia ...

Ciclismo - Mondiali juniores 2018 : mostruoso Evenepoel - è davvero il nuovo Merckx. Vittoria mai in discussione. Splendido bronzo per Fancellu : Un uomo solo al comando, non c’è spazio per gli altri. La prova in linea al maschile dei Mondiali juniores di Ciclismo in quel di Innsbruck ha visto esibirsi Remco Evenepoel nello show più atteso: una cavalcata lunghissima e solitaria per il belga, che si candida ad essere il nuovo Merckx visto il suo “cannibalizzare” le gare alle quali partecipa. Dopo la cronometro arriva dunque la doppietta: non c’è davvero spazio per ...

Ciclismo - Mondiali juniores 2018 : mostruoso Evenepoel - è davvero il nuovo Merckx. Vittoria mai in discussione. Splendido bronzo Fancellu : Un uomo solo al comando, non c’è spazio per gli altri. La prova in linea al maschile dei Mondiali juniores di Ciclismo in quel di Innsbruck ha visto esibirsi Remco Evenepoel nello show più atteso: una cavalcata lunghissima e solitaria per il belga, che si candida ad essere il nuovo Merckx visto il suo “cannibalizzare” le gare alle quali partecipa. Dopo la cronometro arriva dunque la doppietta: non c’è davvero spazio per ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : prova in linea juniores. Tutti contro Remco Evenepoel - il nuovo Merckx : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Mondiale di Ciclismo di Innsbruck 2018: oggi va in scena la prova in linea per quanto riguarda gli juniores uomini. Un uomo solo al comando: Remco Evenepoel ha dominato in lungo e in largo la stagione, vincendo praticamente in ogni dove, e poi ha dato spettacolo nella cronometro andandosi a prendere il titolo con oltre un minuto di vantaggio su Tutti i rivali. Il fenomenale belga, già paragonato ad ...

Ciclismo - Rohan Dennis nuovo Campione del Mondo a crono : L’atteso confronto ravvicinato tra Tom Dumoulin e Rohan Dennis nella cronometro dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck [VIDEO] ha dato un verdetto senza appelli. Forse logorato da una stagione lunga ed intensa Dumoulin non ha retto al ritmo indiavolato dell'australiano, che ha pianificato la sua seconda parte di stagione attorno a questo obiettivo. Dennis fin dalle prime fasi è passato al comando ed ha continuato a guadagnare anche sulla salita ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Dennis nuovo campione del mondo a cronometro : “il primo ringraziamento è per mia moglie” : Le parole di Rohan Dennis dopo la vittoria dell’oro iridato nella cronometro individuale dei Mondiali di Innsbruck 2018 Sono terminate, con la cronometro individuale maschile elite, le sfide contro il tempo ai Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018. Rohan Dennis è il nuovo campione del mondo: l’australiano ha spodestato Tom Dumoulin, diventando il nuovo campione del mondo col crono di 1.03.02.57. Una vittoria speciale per ...