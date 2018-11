Ciclismo | Nibali | ‘Possiamo parlare con tutte le squadre | il Team Sky è tra

Ciclismo - Vincenzo Nibali : 'Devo essere professionista fino al termine del mio contratto' : Vincenzo Nibali è gia' risalito in sella nel weekend appena concluso. Ad appena tre settimane dal Giro di Lombardia, vera e propria chiusura della stagione, il capitano del Team Bahrain-Merida ha partecipato ad un'ultima corsa, un criterium organizzato da ASO la Societa' del Tour de France nel Paese nipponico. Questa è stata indubbiamente l'occasione non solo per rivedere Nibali in azione - seppure in un contesto più da esibizione che non da ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Giro d’Italia o Tour de France? Potrei anche correre entrambi” : Archiviata la stagione 2018 con il quarto posto al Criterium di Saitama, per Vincenzo Nibali è già tempo di pianificare il 2019. I percorsi del Giro d’Italia e del Tour de France sono stati svelati nelle ultime settimane. Sebbene la scelta non sia ancora stata ufficializzata, appare quasi scontato che lo Squalo sarà al via dell’edizione n.102 della Corsa Rosa. Troppo grande il richiamo delle strade di casa, nonché di quel record di ...

Ciclismo – Criterium di Saitama : Nibali mostra gli artigli - ma a vincere è un irriducibile Valverde : Al Criterium di Saitama, kermesse di fine stagione che si corre sulle strade del Giappone, a trionfare tra i ciclisti in gara è stato Alejandro Valverde: Vincenzo Nibali giunge al traguardo per quarto Ad uno degli ultimi appuntamenti di fine stagione, la kermesse giapponese del Criterium di Saitama, Vincenzo Nibali (dopo la vacanza con la moglie a Zanzibar, VEDI QUI) si è presentato in grande forma. Il ciclista della Bahrain Merida ha ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali dà spettacolo al Saitama Criterium! Valverde batte Thomas in volata : Vincenzo Nibali ha dato grande spettacolo durante il Criterium di Saitama, tradizionale kermesse di fine stagione che si corre per le strade di questa città giapponese e organizzata sotto l’egida del Tour de France. Lo Squalo ha attaccato a ripetizione infiammando i tanti appassionati e dimostrando di avere un’ottima gamba dopo l’infortunio subito alla Grande Boucle e la conseguente operazione: buon finale di stagione per il ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali correrà il Criterium di Saitama. In Croazia i piani per il 2019 : sarà al Giro d’Italia? : Vincenzo Nibali vola in Giappone per correre il Criterium di Saitama in programma domenica 4 novembre. Lo Squalo è tornato dalle vacanze a Zanzibar ed è subito salito su un altro aereo alla volta del Sol Levante dove parteciperà alla sesta edizione di questa kermesse a cui prenderanno parte anche Geraint Thomas (fresco vincitore del Tour de France) e Alejandro Valverde (Campione del Mondo). Una sgambata tranquilla per il siciliano che il ...

Ciclismo - Martinelli : 'E’ troppo rischioso per Nibali puntare al Tour de France' : Con il percorso del Tour de France ormai scoperto e quello del Giro d’Italia che sara' svelato ufficialmente tra due giorni [VIDEO], comincia il periodo delle scelte e dei programmi per i grandi campioni. Chi punta alla vittoria delle corse a tappe sta gia' pensando se puntare sul Giro, sul Tour o provare l’azzardo del doppio impegno. Nei primi ritiri delle squadre, tra qualche settimana, saranno prese le decisioni definitive, ma gia' ora ci ...

Ciclismo – Nibali se la spassa a Zanzibar : alla guida della moto ad acqua c’è la moglie Rachele! [VIDEO] : Vincenzo Nibali si diverte a Zanzibar in moto ad acqua con la moglie, il ciclista se la spassa nel mare cristallino dell’isola africana Vincenzo Nibali, dopo la lunga stagione ciclistica che ha affrontato, si sta concedendo un po’ di relax a Zanzibar. Il corridore della Bahrain Merida, a seguito dell’infortunio al Tour de France, della ripresa della attività ciclistica e del secondo posto al Giro di Lombardia, è volato ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali farà l’attore : reciterà in “Avrei voluto essere Bartali”. Lo Squalo al cinema : Vincenzo Nibali è pronto per fare il suo esordio assoluto da attore. Lo Squalo, che in questi giorni si sta godendo una meritatissima vacanza al termine di una stagione sfortunata con l’infortunio patito al Tour de France, parteciperà infatti al film “Avrei voluto essere Bartali“ diretto dal regista pisano Alberto Cavallini. Il siciliano reciterà in un piccolo cameo, una partecipazione di contorno che però permetterà al quasi ...

Ciclismo - a tutto Martinelli : “Tour 2019 adatto a Nibali - ma credo opti per il Giro. Aru? Non so cosa gli sia successo” : Giuseppe Martinelli ha parlato della prossima stagione, soffermandosi sugli obiettivi che Nibali e Aru dovranno cercare di raggiungere Cinque Giri, due Tour de France e una Vuelta di Spagna. Non si può dire che Giuseppe Martinelli abbia vinto poco, anche se ancora tutto ciò non gli basta. La passione per il Ciclismo è così forte da tenerlo ancorato all’ammiraglia dell’Astana, pronto per nuove sfide e nuove battaglie. Gian ...

Ciclismo – Stagione finita per Nibali : lo Squalo dello Stretto si concede una vacanza a Zanzibar : Vincenzo Nibali turista a Zanzibar: il ciclista della Bahrain Merida smette i panni da ciclista e si gode del tempo con la sua famiglia Vincenzo Nibali, dopo una Stagione difficile, si concede del meritato relax in vacanza. Accanto alla bella moglie Rachele Perinelli e alla figlia Emma, il ciclista della Bahrain Merida è volato a Zanzibar dove si sta godendo sole, mare e spiagge bianchissime. Il corridore, dopo il recupero ...

Ciclismo - la lettera di Nibali a Pellizotti : ‘Al Lombardia ho avuto ragione io’ : Il Giro di Lombardia della scorsa settimana è stata l’ultima corsa della carriera per Franco Pellizotti. Lo scalatore friulano ha concluso una carriera lunghissima in cui ha attraversato e superato una generazione intera di corridori. Pellizotti ha saputo vincere ed aiutare gli altri, essere capitano, uomo squadra e punto di riferimento per i più giovani, risollevandosi alla grande da una discussa squalifica per dei valori anomali nel passaporto ...

Ciclismo - il futuro di Vincenzo Nibali. Ancora tre anni da protagonista - nodo rinnovo del contratto con la Bahrein Merida : Il 2018 doveva essere l’anno del sogno iridato per Vincenzo Nibali e invece si è trasformato in un mezzo incubo, soprattutto sul finale. Il fenomeno siciliano però non ha lasciato nulla al caso e, nonostante la sfortuna (davvero clamorosa, con la caduta sull’Alpe d’Huez che ha compromesso un cammino che stava procedendo al meglio), potrà ricordare questa annata in ogni caso in modo positivo: a marzo infatti è arrivata la ...

Percorso Mondiali Ciclismo 2020 : tracciato per scalatori a Martigny. Strappi lunghi e duri - Nibali e Moscon ci pensano : Alejandro Valverde ha dominato quello che molto probabilmente è stato il Mondiale di ciclismo più duro del Nuovo Millennio in quel di Innsbruck. Ora però si guarda avanti, soprattutto per quanto riguarda gli scalatori che vanno a caccia della maglia iridata. Se nel 2019 ci sono poche speranze nello Yorkshire, in Gran Bretagna, dove entreranno in scena gli uomini da classiche o gli sprinter resistenti, nel 2020 dovrebbero tornare, in Svizzera, le ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Sarei lusingato di un’offerta della Sky - sono unici’ : La tormentata stagione di Vincenzo Nibali [VIDEO] ha trovato un finale in grande stile al Giro di Lombardia, in cui il campione siciliano ha concluso al secondo posto dopo una corsa di straordinario spessore. Il capitano del Team Bahrain Merida ha ritrovato la fiducia per ricominciare a guardare al futuro e programmare la prossima stagione e non solo. Nibali è ancora sotto contratto con il Team Bahrain Merida per il 2019, ma sotto traccia si è ...