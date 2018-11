Ciclismo | Chris Froome | ‘Riesco a fare allenamenti che forse nessuno

Ciclismo - Chris Froome : ‘Ho fatto la salita del Colle delle Finestre senza borraccia’ : La fuga d’altri tempi con cui Chris Froome ha ribaltato la classifica del Giro d’Italia [VIDEO] nella tappa del Colle delle Finestre è stata una delle giornate più spettacolari della stagione del grande Ciclismo . Il capitano della Sky ha attaccato sullo sterrato della salita piemontese, togliendosi tutti di ruota e continuando da solo per ottanta chilometri, fino al traguardo di Jafferau. In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, il ...

Ciclismo - Chris Froome : ‘Credo alla doppietta Giro d'Italia – Tour de France’ : Presentate le tappe del Giro d’Italia 2019 [VIDEO] è il momento ora di cominciare a scoprire le carte sui campioni che saranno al via. Presente alla serata milanese in cui è stato scoperto il percorso, il campione in carica Chris Froome ha parlato della vittoria dello scorso anno e del futuro. Il capitano del Team Sky ha raccontato come il Giro vinto nello scorso maggio sia stato un successo del tutto speciale, una vittoria completamente diversa ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Chris Froome e Geraint Thomas non saranno a Innsbruck! La coppia Sky rinuncia alla gara : Chris Froome e Geraint Thomas non parteciperanno ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma il prossimo 30 settembre sul durissimo tracciato di Innsbruck. Il percorso per scalatori non ha invogliato le due stelle britanniche a prendere parte alla rassegna iridata, gli uomini del Team Sky guarderanno la gara da casa. I vincitori del Giro d’Italia e del Tour de France potevano anche figurare tra i favoriti per la conquista della maglia ...