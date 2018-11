huffingtonpost

: 'Ci vogliono riportare indietro di 40 anni'. Le donne in marcia a Roma contro il ddl Pillon - HuffPostItalia : 'Ci vogliono riportare indietro di 40 anni'. Le donne in marcia a Roma contro il ddl Pillon - psdf : Per quanto mi riguarda se i giornalisti vogliono entrare nell’arena scientifica per riportare le discussioni intern… - FoxGrottano : se la realtà supera la comicità ci vogliono persone come Natalino per riportare la comicità sulla realtà, per farti… -

(Di sabato 10 novembre 2018) "È una femmina, nascerà a febbraio. E là c'è l'altra mia figlia, ha due". Federica, che dine ha 32 e racconta che da quando è rimasta incinta per la seconda volta "non lavora più, meno male che c'è mio marito", si accarezza la pancia. "Sono qui anche per loro, le mie bambine, perché questo provvedimento penalizzae minori. Se passasse torneremmodi quarant'. Va cancellato, cancellato", scandisce e applaude alle parole che arrivano dal palchetto poco più in là. La presidente dell'associazione D.i. Rein retela violenza, Lella Palladino, sta ripetendo: "Il ddl Pillon va ritirato, con gli altri tre testi sulla stessa materia attualmente in discussione al Senato. Questa piazza è l'occasione per riscoprire una partecipazione politica dimenticata". "Il provvedimento" ...