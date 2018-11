Ci fu abuso d' ufficio su de Magistris

Parma - indagati per abuso d’ufficio l’assessore all’urbanistica e due tecnici del Comune nell’inchiesta sull’Urban district : L’assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici della giunta di Federico Pizzarotti, Michele Alinovi, e due tecnici dello stesso Comune di Parma sono indagati per abuso d’ufficio nell’ambito dell’inchiesta che ha portato al sequestro cautelativo del cantiere del centro commerciale ‘Parma Urban Discrict‘. Le indagini nascono da un esposto presentato da parte di Legambiente: è emerso che l’opera in ...

Regionali Sardegna - si ritira il candidato M5s Mario Puddu/ Condannato per abuso ufficio vincitore Regionarie : Elezioni Regionali Sardegna, si ritira il candidato M5s Mario Puddu Condannato per abuso d'ufficio quando era sindaco di Assimini: ultime notizie, "passo indietro per il Movimento"(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:55:00 GMT)

Regionali - il candidato M5S Puddu si ritira dopo la condanna per abuso d'ufficio : «dopo la condanna, ritiro la mia candidatura alla presidenza della Regione Sardegna». Lo annuncia Mario Puddu, M5s,, in corsa per la carica di governatore alle elezioni Regionali in programma a ...

M5S - condannato a un anno per abuso d'ufficio. Si ritira dalla corsa il candidato alla Regione Sardegna : Con oltre il 42 per cento dei consensi, nel 2014 Mario Puddu era il sindaco del M5S più apprezzato d'Italia. Oggi l'ex primo cittadino di Assemini, attuale coordinatore del Movimento e candidato ...

M5S - condannato ad un anno per abuso d'ufficio. Si ritira dalla corsa il candidato alla Regione Sardegna : Con oltre il 42 per cento dei consensi, nel 2014 Mario Puddu era il sindaco del M5S più apprezzato d'Italia. Oggi l'ex primo cittadino di Assemini, attuale coordinatore del Movimento e candidato ...

Regionali Sardegna - il candidato del M5s Puddu condannato a un anno per abuso d’ufficio : condannato a un anno di reclusione l’ex sindaco di Assemini (Cagliari) Mario Puddu, attuale coordinatore del Movimento 5 Stelle in Sardegna e candidato governatore alle prossime Regionali. Il gup del Tribunale Roberto Cau ha accolto la richiesta di condanna del pm Marco Cocco che lo accusava di abuso d’ufficio. Puddu – presente in aula al momento della sentenza – è uscito scosso e ha rilasciato solo qualche battuta, confermando che ...

M5S : abuso d'ufficio e falso ideologico - pm chiede processo per sindaco Bagheria : Palermo, 17 ott. (AdnKronos) - Con l'accusa di abuso d'ufficio, falso ideologico, turbata libertà degli incanti, violazione del segreto d'ufficio, la Procura di Termini Imerese (Palermo) ha chiesto al gup del Tribunale il rinvio a giudizio di Patrizio Cinque, il sindaco di Bagheria eletto con il M5S

Prato - sindaco indagato sul caso stadio : l'ipotesi è abuso d'ufficio : Prato, 11 ottobre 2018 - A seguito dell'esposto presentato da Paolo Toccafondi, la Procura della Repubblica di Prato ha notificato al sindaco della città, Matteo Biffoni , un avviso di chiusura ...

Falso e abuso d'ufficio - indagati a Capri sindaco - assessori e tecnici : Capri - Continua l'attenzione della Procura di Napoli sugli abusi edilizi a Capri. Questa mattina è stata notificata la chiusura delle indagini preliminari, firmata dal pm Francesco Raffaele della ...

De Luca all'attacco : 'L'abuso di ufficio ferma buoni amministratori' : 'Sono stato sotto processo per 11 anni per aver risanato un'area che è come la Bagnoli di Salerno': Vincenzo De Luca si stringe in un ufficiale 'no comment' dopo l'assoluzione al processo Crescent. ...

Salerno : Vincenzo De Luca assolto dall'accusa di abuso d'ufficio e falso ideologico nel processo Crescent : Il tribunale di Salerno, collegio presieduto da Vincenzo Siani, ha assolto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell'ambito del processo Crescent. La sentenza è stata letta dal ...

Catania - denunciato Fabbricini per abuso d’ufficio : La società sportiva ‘Calcio Catania‘ contro il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, “e di tutti coloro che dovessero avere concorso con lo stesso, per averlo istigato nella perpetrazione del reato di abuso di ufficio“. Il presidente della società etnea, Davide Franco, ha depositato oggi alla Procura di Roma una denuncia-querela nei confronti del numero uno del calcio italiano per la modifica ...