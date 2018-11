Chiusure domenicali | Sala | “Le facciano ad Avellino e non rompano le palle a noi” Di

Sala a Di Maio : 'Non ci rompano le balle' sulle Chiusure domenicali : Milano, 10 nov., askanews, - Il sindaco di Milano difende le aperture domenicali dei negozi e manda un messaggio molto chiaro al ministro del Lavoro Luigi di Maio: 'Non vengano a rompere le balle a ...

Chiusure domenicali - Sala a Di Maio : "Le facessero ad Avellino - qui a Milano non ci rompano le palle" : Dal palco, durante un convegno in Bicocca, il sindaco ha chiarito così la sua pozione sull'argomento: "Abbiamo un modello che funziona e nove milioni di turisti"

Che fine ha fatto la legge sulle Chiusure domenicali che doveva essere approvata entro fine anno? : La legge promessa da Di Maio e dal Movimento 5 Stelle e tanto attesa da milioni di lavoratori non sarà approvata a breve. In Parlamento sono attualmente depositate in tutto 6 proposte di legge, di cui una della Lega e una del Movimento 5 Stelle, ma nonostante ciò difficilmente si riuscirà a raggiungere l'obiettivo entro l'anno, come annunciato, e forse entro Natale si potrà ottenere la sola approvazione alla Camera dei Deputati.Continua a leggere

Chiusure domenicali : potete criticarle - ma state sbagliando : di Valeria Gritti* Recentemente è tornato di attualità il dibattito sulla chiusura di supermercati e centri commerciali nei festivi. Tante le voci critiche che si sono levate contro questa proposta. Nessuna di queste coglie, tuttavia, un punto fondamentale della questione: non si considera il fatto che, ancora oggi, la domenica è il giorno di riposo per la maggior parte dei lavoratori ed è importante che il giorno libero sia lo stesso per tanti, ...

Camera - Chiusure domenicali - Moretti CNCC : "Prima di decidere Governo faccia analisi puntuale sul tema" : ... la chiusura domenicale stride con un sistema del commercio che oggi è un mondo integrato, non solo si rifà alle attività commerciali intese in senso stretto, ma è un mondo che è aperto all'...

Chi guadagna e chi perde con le Chiusure domenicali : Quando gli si chiede della proposta di legge sulle chiusure domenicali di megastore e supermercati, perché solo di loro si tratta: gli esercenti cinematografici, i ferrotranvieri e i ristoratori ...

Chiusure domenicali - Forza Italia : Di Maio surreale - da noi Ddl per libertà d'impresa : Di Maio vorrebbe tornare indietro di quasi dieci anni: regolamentare e imporre Chiusure alle attività commerciali proprio nel momento in cui l'economia Italiana deve essere rilanciata». Lo ha detto ...

Chiusure domenicali : Conte - Di Maio e Salvini hanno in comune una cultura contadina : L’annunciato provvedimento del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi di Maio, rivolto al fermo domenicale degli esercizi commerciali, la dice lunga sulla cultura di riferimento del giovane leader; in lampante conflitto con l’oggetto del proprio ministero. Dunque, nella totale sordità degli aspetti sindacali e retributivi, coinvolgendo lavoratori, che più di una chiusura degli esercizi attendevano interventi in materia di ...

Tempi lunghi per le Chiusure domenicali. Ma la Lega vuole toccare i privilegi dell'e-commerce : "Andrò avanti con le chiusure domenicali. La nostra proposta è assolutamente sensata e ci allinea con l'Europa", ha assicurato stamattina Luigi Di Maio a un suo follower su Instagram, ma la realtà è quella di un percorso parlamentare lungo e complesso partito già con un rinvio. Oggi infatti la commissione attività produttive di Montecitorio avrebbe dovuto riunirsi per iniziare la discussione su quello ...

Chiusure domenicali - la proposta grillina divide i consumatori : La proposta è datata 2012, quando il vescovo di Campobasso, Giancarlo Maria Bregantini, raccolse assieme a Confesercenti 850mila firme in tutta Italia per chiedere una legge che ripristinasse l"obbligo di chiusura delle attività commerciali la domenica e durante le festività.Oggi a raccogliere l"appello dei piccoli commercianti, supportato da Oltretevere, è il leader grillino Luigi Di Maio, che già alla fine della scorsa legislatura caldeggiava ...

M5S - la bomba di Cangini : 'Le Chiusure domenicali dei negozi? Dietro c'è Casaleggio - questione di soldi' : Andrea Cangini , ex direttore del Resto del Carlino, ma conosciuto ai più come senatore di Forza Italia ha qualche dubbio sui pentastellati e il loro essere a sfavore del copyright, ma a favore delle ...

Calenda : "Amazon farà salti di gioia per le Chiusure domenicali. Il resto - Bezos Di Maio - è materiale per Crozza" : "Amazon farà i salti di gioia per le chiusure domenicali". Commenta con queste parole, su Twitter, Carlo Calenda l'affermazione di Di Maio che ha annunciato l'intenzione di voler creare un "Amazon del Made in Italy'.Un portale e-commerce multilingua dove aziende possono vendere". Il tweet continua: "Esiste un limite legale alle castronerie che si possono dire in una settimana?!", si chiede l'ex ministro dello Sviluppo economico nel post ...

