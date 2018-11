Chiusure domenicali dei negozi | Sala contro Di Maio | ' Non ci rompa le palle qui a Milano'

Il sindaco di Milano contro Di Maio : "Le Chiusure domenicali le facciano ad Avellino - non rompano le palle a noi" : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite a un convegno all'università Bicocca, è tornato a bomba sulla questione delle chiusure domenicali di negozi ed esercizi pubblici. "Se le vogliono fare in provincia di Avellino - ha detto nel corso di un panel - le facciano, ma a Milano è contro il senso comune. Pensassero alle grandi questioni politiche, non a rompere le palle a noi che abbiamo un modello che funziona e 9 milioni ...

Che fine ha fatto la legge sulle Chiusure domenicali che doveva essere approvata entro fine anno? : La legge promessa da Di Maio e dal Movimento 5 Stelle e tanto attesa da milioni di lavoratori non sarà approvata a breve. In Parlamento sono attualmente depositate in tutto 6 proposte di legge, di cui una della Lega e una del Movimento 5 Stelle, ma nonostante ciò difficilmente si riuscirà a raggiungere l'obiettivo entro l'anno, come annunciato, e forse entro Natale si potrà ottenere la sola approvazione alla Camera dei Deputati.Continua a leggere

Chiusure domenicali : potete criticarle - ma state sbagliando : di Valeria Gritti* Recentemente è tornato di attualità il dibattito sulla chiusura di supermercati e centri commerciali nei festivi. Tante le voci critiche che si sono levate contro questa proposta. Nessuna di queste coglie, tuttavia, un punto fondamentale della questione: non si considera il fatto che, ancora oggi, la domenica è il giorno di riposo per la maggior parte dei lavoratori ed è importante che il giorno libero sia lo stesso per tanti, ...

Camera - Chiusure domenicali - Moretti CNCC : "Prima di decidere Governo faccia analisi puntuale sul tema" : ... la chiusura domenicale stride con un sistema del commercio che oggi è un mondo integrato, non solo si rifà alle attività commerciali intese in senso stretto, ma è un mondo che è aperto all'...

Chi guadagna e chi perde con le Chiusure domenicali : Quando gli si chiede della proposta di legge sulle chiusure domenicali di megastore e supermercati, perché solo di loro si tratta: gli esercenti cinematografici, i ferrotranvieri e i ristoratori ...

Chiusure domenicali - Forza Italia : Di Maio surreale - da noi Ddl per libertà d'impresa : Di Maio vorrebbe tornare indietro di quasi dieci anni: regolamentare e imporre Chiusure alle attività commerciali proprio nel momento in cui l'economia Italiana deve essere rilanciata». Lo ha detto ...

Chiusure domenicali : Conte - Di Maio e Salvini hanno in comune una cultura contadina : L’annunciato provvedimento del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi di Maio, rivolto al fermo domenicale degli esercizi commerciali, la dice lunga sulla cultura di riferimento del giovane leader; in lampante conflitto con l’oggetto del proprio ministero. Dunque, nella totale sordità degli aspetti sindacali e retributivi, coinvolgendo lavoratori, che più di una chiusura degli esercizi attendevano interventi in materia di ...

Tempi lunghi per le Chiusure domenicali. Ma la Lega vuole toccare i privilegi dell'e-commerce : "Andrò avanti con le chiusure domenicali. La nostra proposta è assolutamente sensata e ci allinea con l'Europa", ha assicurato stamattina Luigi Di Maio a un suo follower su Instagram, ma la realtà è quella di un percorso parlamentare lungo e complesso partito già con un rinvio. Oggi infatti la commissione attività produttive di Montecitorio avrebbe dovuto riunirsi per iniziare la discussione su quello ...

Chiusure domenicali - la proposta grillina divide i consumatori : La proposta è datata 2012, quando il vescovo di Campobasso, Giancarlo Maria Bregantini, raccolse assieme a Confesercenti 850mila firme in tutta Italia per chiedere una legge che ripristinasse l"obbligo di chiusura delle attività commerciali la domenica e durante le festività.Oggi a raccogliere l"appello dei piccoli commercianti, supportato da Oltretevere, è il leader grillino Luigi Di Maio, che già alla fine della scorsa legislatura caldeggiava ...

M5S - la bomba di Cangini : 'Le Chiusure domenicali dei negozi? Dietro c'è Casaleggio - questione di soldi' : Andrea Cangini , ex direttore del Resto del Carlino, ma conosciuto ai più come senatore di Forza Italia ha qualche dubbio sui pentastellati e il loro essere a sfavore del copyright, ma a favore delle ...