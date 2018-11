«Chi si prenderà cura del tuo cane?» | così un carabiniere salva una donna dal suicidio

Sci alpino - ufficializzate le formazioni azzurre che prenderanno parte allo slalom masChile e femminile di Levi : Definite le formazioni per gli slalom di Levi, cinque donne e sei uomini al via sabato 17 e domenica 18 novembre Saranno Chiara Costazza, Irene Curtoni, Riberta Midali, Martina Peterlini e Marta Bassino a rappresentare l’Italia nel primo slalom stagionale di Coppa del mondo in programma sabato 17 novembre sulla pista “Black Levi” della località finlandese (prima manche ore 10.15, seconda manche alle 13.15). Costazza e ...

Chi prenderà il posto di Angela Merkel? : Dopo che la cancelliera tedesca ha annunciato che non si ricandiderà alla guida del suo partito, si sono fatti avanti in molti: i più accreditati sono tre The post Chi prenderà il posto di Angela Merkel? appeared first on Il Post.

Reddito di cittadinanza - in poChi prenderanno davvero i 780 euro al mese promessi : Stando a quanto ha spiegato Pasquale Tridico, economista e consigliere del vicepremier Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera, il Reddito che verrà introdotto nel 2019 assomiglierà poco a quello promesso in campagna elettorale e ben pochi cittadini riusciranno a percepire l'intero assegno da 780 euro al mese.Continua a leggere

Gearbox sta lavorando a un nuovo franChise che "sorprenderà e delizierà i giocatori di tutte le età" : Borderlands è probabilmente il primo nome che salta in mente nel momento in cui si pensa a Gearbox, ma Gearbox Publishing sta facendo sforzi per cambiare ed espandersi. Come segnala Gamingbolt, John Vignocchi è entrato a far parte dell'azienda e ha confermato che si occuperà dello sviluppo di un nuovo franchise.Vignocchi, che ha lavorato a Disney Interactive per sette anni prima di entrare in Gearbox, ha confermato in un paio di tweet che sarà ...

Kurz : "Se la Commissione non sChiaccia il freno - l'Italia prenderà in ostaggio l'Ue" : "L'Austria non è pronta a sostenere il debito di altri Stati, mentre quegli Stati stanno attivamente legittimando l'incertezza dei mercati. Se non ci sono emendamenti, la Commissione europea deve respingere la manovra di bilancio". Così il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che ha invitato la Commissione europea a respingere la manovra italiana e dimostrare di aver appreso dalla crisi del debito greco. In una dichiarazione congiunta con il ...

Reddito di cittadinanza - quanto prenderà Chi ha già una casa : La misura targata M5s si farà, ma ci saranno delle differenze sull'erogazione della somma: chi ha già un'abitazione...

Juventus - Arrivabene prenderà il posto di Marotta? I “Chiarimenti” del team principal della Ferrari : Maurizio Arrivabene, team principal della Ferrari, è stato accostato alla Juventus dopo l’addio al club di Beppe Marotta Maurizio Arrivabene nelle ultime settimane è stato al centro di diverse voci in merito al suo futuro. Il team principal della Ferrari è stato accostato al ruolo di amministratore delegato della Juventus dopo l’addio di Beppe Marotta al club bianconero, ma Arrivabene quest’oggi ha rigettato tale ...

PacChia per 5mila rom : anche loro prenderanno il reddito di cittadinanza : Il reddito di cittadinanza prende forma. Ma nonostante il Movimento Cinque stelle stia ragionando da anni su questa misura la sua applicazione operativa appare ancora confusa, così come molte delle sue implicazioni.La vera domanda è: esiste davvero un modo per non trasformarlo in un sussidio permanente e in un disincentivo al lavoro? E come sarà possibile evitare una (ulteriore) esplosione del lavoro nero e non mortificare chi si troverà a ...