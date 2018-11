Chi è Emanuele Berardi? Il figlio di Barbara d’Urso apparso a Scherzi a Parte che ha

X Factor - Emanuele Bertelli eliminato nel terzo live - parolacce fra MaionChi e Agnelli : Dal terzo live di X Factor salta Emanuele Bertelli. Mara Maionchi perde così il suo primo concorrente che lascia definitivamente il talent dopo il 'tilt'. Sul finale dello show si scaldano anche gli ...

X Factor - fuori Emanuele. Fedez canta per il figlio e bacia Chiara : In un'edizione di 'X Factor', ad oggi, con poco da raccontare, la terza puntata dei live vede l'unico guizzo nella scelta, finalmente azzeccata, delle assegnazioni. I giudici, liberi da un tema a fare ...

L'inChiesta di Petrolio sul porno. La storia della dipendenza di Emanuele : "Non riesco a smettere di guardarlo" : "Io magari sono in grado di stare mezz'ora, dopo esser venuto.. e dopo un'ora mi viene già voglia. Ma non una voglia sana, ho una voglia di porno". A parlare è Emanuele che, a volto coperto, ha raccontato alle giornaliste Francesca Santolini e Barbara Gubelli, la sua dipendenza dal porno. Le due giornaliste hanno curato una lunga inchiesta sul mondo hard che andrà in onda per Petrolio su Rai 1 nella puntata del 17 ...

Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo aspettano un masChietto : l’annuncio : Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo di Temptation Island rivelano il sesso del secondo figlio: sorpresa per i fan Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo aspettano un maschietto. I due, noti al pubblico del piccolo schermo per la loro partecipazione a Temptation Island qualche anno fa, sono in attesa del loro secondo figlio. La coppia […] L'articolo Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo aspettano un ...

Emanuele Spedicato - il Chitarrista dei Negramaro - è stato dimesso dall’ospedale. Inizierà la riabilitazione : LECCE – Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito il 17 settembre da emorragia cerebrale, ha lasciato stamattina la Rianimazione del ‘Vito Fazzi’ di Lecce, ed è stato trasferito in un centro specializzato dove... L'articolo Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è stato dimesso dall’ospedale. Inizierà la riabilitazione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Emanuele Bertelli - Chi è?/ Video - tra i favoriti per l'accesso ai Live di X Factor 2018 : Emanuele Bertelli a X Factor 12 è uno dei concorrenti della categoria Under Uomini di Mara Maionchi: per tutti è la voce più forte di questa edizione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:30:00 GMT)

Negramaro - fuori pericolo il Chitarrista Emanuele Lele Spedicato : Emanuele Spedicato, il chitarrista 37enne dei Negramaro, è fuori pericolo. Arriva finalmente la notizia tanto attesa dai suoi familiari e dai fan del musicista colto da emorragia cerebrale il 17 settembre. L’uomo, come riporta Repubblica Bari, è cosciente e vigile, e risponde agli stimoli. Le sue condizioni migliorano giorno per giorno, anche se lentamente. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma l’ultima Tac di controllo ...

Negramaro - il Chitarrisa Emanuele Spedicato risponde agli stimoli : Le condizioni di salute di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da emmoragia cerebrale lo scorso 17 settembre, sono in lieve ma continuo miglioramento. Come recita il bollettino medico diffuso dall’ufficio stampa della band, in questi giorni i sanitari del reparto di Rianimazione dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce hanno monitorato costantemente i parametri vitali del paziente, risultati sempre buoni, e ...

Negramaro - messaggio per Lele : la band vicina al Chitarrista Emanuele Spedicato : Emanuele Spedicato, come sta il chitarrista dei Negramaro? Il messaggio della band rincuora i fan Le ultime notizie su Emanuele Spedicato, Lele de i Negramaro, hanno decisamente rincuorato i fan della band nelle ultime ore. Stando a quanto emerso in questi giorni, infatti, il chitarrista (dopo il ricovero in ospedale a seguito di un’emorragia cerebrale) […] L'articolo Negramaro, messaggio per Lele: la band vicina al chitarrista ...

Emanuele Spedicato ha recuperato lo stato di coscienza. Il Chitarrista dei Negramaro resta in prognosi riservata : Sono "in lieve ma continuo miglioramento le condizioni di salute" di Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che dallo scorso 17 settembre è ricoverato in Rianimazione al Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. Il bollettino medico diffuso dall'ufficio stampa della band salentina evidenzia che "pur restando la prognosi riservata, Spedicato ha evidenziato progressi dal punto di vista neurologico, recuperando lo stato di ...

Sara Affi Fella : Francesco Chiofalo - Mariano Catanzaro e Emanuele Mauti contro l'ex tronista (video) : Non accennano a placarsi le reazioni per il caso che coinvolge Sara Affi Fella. Il suo ex collega di trono Mariano Catanzaro in una diretta Facebook ha colto l'occasione per prendersi una rivincita considerato che quando era a Uomini e donne era stato attaccato proprio da Sara (ma anche da Nilufar, pure lei smascherata alla fine del programma). Uomini e Donne: Sara Affi Fella stava con Nicola ...

Negramaro - ‘lento miglioramento’ per il Chitarrista Emanuele Spedicato : “Quadro clinico stabile ma in lento miglioramento”. Questo il bollettino medico diffuso nel primo pomeriggio dalla direzione sanitaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce relativo a Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro ricoverato da lunedì mattina in rianimazione per un’emorragia cerebrale: le ore di angoscia degli scorsi giorni cedono dunque il posto a un cauto ottimismo. Il musicista nelle ultime ore è stato ...

Apprensione per Emanuele Spedicato - Chitarrista dei Negramaro : l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute : Emanuele Spedicato, il 38enne chitarrista dei Negramaro è ricoverato da ieri mattina in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. Le sue condizioni vengono definite al momento “stazionarie” dai medici che lo tengono continuamente sotto controllo: i parametri vitali del musicista sono “buoni“, e “l’assenza di peggioramenti” nella notte “induce a un pizzico di ...

Negramaro : ecco gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del Chitarrista Emanuele Spedicato : ecco le attuali condizioni di Emanuele Spedicato - Ancora gravi le condizioni di salute del chitarrista Emanuele Spedicato, un malore a bordo avrebbe colpito due volte la testa.-- Al momento il bollettino medico ha annunciato: prognosi riservata, queste le parole riportate dall’ equipe medica, risalenti al primo giorno di ricovero: “Il paziente è giunto in Pronto Soccorso questa mattina, trasportato da un’ambulanza del 118, dopo aver ...