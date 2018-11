Chi discrimina è già sconfitto Mimmo Lucano guida il corteo di Roma contro

Frasi contro vecChi e down - la difesa di Casalino : “Sono gay e discriminato” : Il portavoce del premier Conte ha dato la sua versione dei fatti: “Dire che sono intollerante è un'assurdità”

Casalino e le frasi su “down e vecChi” : «Io discriminato - non intollerante» Il video : Il portavoce del premier Conte, finito per l’ennesima volta nell’occhio del ciclone: «frasi vergognose, non le penso: era una recita. Da Renzi una strumentalizzazione horror».

Discriminato? Pensionato Chiede di poter cambiare data di nascita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Soumahoro (Usb) : “Chi dice ‘prima gli italiani’ se la prende con migranti e rifugiati. Ma ieri discriminava i meridionali” : Stamattina a Reggio Calabria c’è stata l’assemblea nazionale contro il razzismo e la discriminazione. “Si doveva tenere a Roma – ha spiegato il dirigente nazionale del sindacato Usb, Aboubakar Soumahoro – Ma quando i compagni ci hanno chiesto di farla qui, abbiamo risposto: ‘Perché no? Bisogna partire da quei luoghi saccheggiati e martoriati da una classe politica irresponsabile”. Nel corso del suo intervento, il sindacalista ha ...

Uliveto - nel ringraziamento non ci sono Egonu e Sylla : polemiche social. L’azienda : “Foto d’arChivio - mai discriminazioni” : Ci sono tutte, tranne Miriam Sylla e Paola Egonu. Il ringraziamento di Uliveto alle azzurre del volley è diventato un caso: l’azienda sponsor della nazionale ha acquistato uno spazio sulle pagine di Repubblica per celebrare l’argento ai mondiali in Giappone, ma nella foto di squadra compaiono solo atlete bianche. Le due schiacciatrici di origini africane che hanno trascinato l’Italia alla finale non si vedono: la Egonu è ...

Unico masChio in azienda di 40 donne : 'Sono discriminato' : TREVISO - 'Sono al lavoro da solo con 40 donne e la direttrice mi prende di mira'. Incredibile denuncia di un lavoratore di un'azienda di trasporti del trevigiano operativa all'Aeroporto Canova, Unico ...

Unico masChio tra 40 donne lavoratore denuncia discriminazioni di genere alla Cgil : Un lavoratore di un'azienda di trasporti della provincia di Treviso, Unico maschio su un organico di 40 donne, si sarebbe rivolto agli uffici della Cgil della propria categoria di appartenenza segnalando di essere da tempo sottoposto dalla direzione, guidata da una collega, a decisioni e gesti configurabili come discriminazione su base sessuale. Lo ha detto oggi la segretaria della Filt Cgil di Treviso, Samantha Gallo, nel corso di un intervento ...

Lodi - la protesta delle mamme : “Lavoriamo e paghiamo le tasse. Discriminazioni? Mio figlio Chiede perché e io non so rispondere” : Si sono radunate alle 8.30 del mattino, dopo aver portato i loro bambini a scuola, le mamme, italiane e straniere, che da giorni stanno protestando contro il regolamento del Comune di Lodi per l’accesso alle agevolazioni scolastiche. Una delibera che impone agli extracomunitari di presentare oltre all’Isee un documento del proprio Paese d’origine (spesso molto difficile da reperire), se non si vuole pagare la retta più alta. A ...

Roberto Fico : "I bambini esclusi dalla mensa a Lodi? Quando si creano discriminazioni bisogna Chiedere scusa" : "Nel momento in cui si fa una delibera che in modo conscio o in modo inconscio crei delle discriminazioni così importanti si deve solamente chiedere scusa. Dopo le scuse questi bambini potranno rientrare tranquillamente nella mensa scolastica". Con queste parole il presidente della Camera, Roberto Fico, commenta, da Napoli, la vicenda della mensa di Lodi, dove alcuni bambini di origine straniera sono stati esclusi dalla mensa. Ai loro ...

Dl sicurezza - Salvini : 'Chiusura alle 21 dei negozi etnici' - Confesercenti : 'No a norme discriminatorie' : ... perché blocca e ingessa il mondo del lavoro". Quanto ai tempi per andare in pensione con le nuove norme, Salvini non è stato netto: "Non so se parte il primo gennaio o il primo febbraio, ...

Salvini : “Negozietti etnici ritrovo di ubriaconi - Chiuderanno entro le 21”. Confesercenti : “No a norme discriminatorie” : Nel decreto sicurezza ci sarà un emendamento per prevedere “la chiusura entro le 21 dei negozietti etnici che diventano ritrovo di spacciatori e di gente che fa casino”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini durante una diretta Facebook sottolineando che “non è un’iniziativa contro i negozi stranieri ma per limitare abusi di certi negozi che diventano ricettacolo di gente che fa casino”. ...

Venezia : 'Potrebbe fare sChifo' - ventenne di colore discriminata da un ristoratore : Judith Romanello è una ventenne di Spinea di origini caraibiche e con la pelle scura. Come tante altre ragazze della sua età, è solare e volenterosa, studia e ha una bella presenza. Judith vuole lavorare ma, recentemente, è stata protagonista di un brutto episodio di discriminazione. Il titolare di un ristorante di Venezia, in cui avrebbe voluto lavorare come cameriera, le ha detto: "Potrebbe fare schifo ai miei clienti". La ragazza, mortificata ...

Juventus - cori discriminatori contro i tifosi del Napoli : la curva dello Stadium risChia la Chiusura : Il giudice sportivo potrebbe chiudere la curva dello Stadium dopo i cori rivolti dai tifosi juventini all’indirizzo di quelli napoletani La curva Sud dell’Allianz Stadium rischia di rimanere chiusa per un turno a causa dei cori rivolti dai tifosi della Juventus a quelli del Napoli, in occasione del match giocato sabato a Torino. I tre ispettori federali, appostati nei pressi delle due curve e a metà campo, hanno udito ...