Centrale a San Filippo del Mela | no al termovalorizzatore | a rischio 300 posti di lavoro

strettoweb

: La verità sulla centrale di san marino di Edoardo Cignoli - Edoardocignoli : La verità sulla centrale di san marino di Edoardo Cignoli - AntonellaCard1 : Sabato 10 novembre, alle ore 17, l’ “Autoscuola La Rocca” torna in centro storico e inaugura i locali appena rinnov… - LaQtv : CONTRAFFAZIONE: GDF SCOPRE CENTRALE A SAN DONATO -

(Di sabato 10 novembre 2018) ...diretti e indotto appesi ad un filo dopo il No alche rischia anche di far perdere un investimento di 220 milioni che avrebbe dato anche respiro per 3 anni alla ferma economia del ...