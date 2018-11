Catanzaro | dal 20 novembre la mostra Escher La Calabria | il mito

Malttempo - diportista disperso a Catanzaro : nulla dalle ricerche in mare : Ancora nessuna traccia dell’uomo che risulta disperso dal 28 ottobre scorso, a Catanzaro lido, quando a causa del Maltempo la sua imbarcazione si e’ infranta sugli scogli del porto del capoluogo calabrese. Su richiesta della Capitaneria di porto di Catanzaro Lido, nella giornata di oggi una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, con il supporto del nucleo sommozzatori del comando di Reggio Calabria, e’ ...

Bimba di due mesi morta in ospedale con diversi lividi : giallo a Catanzaro : I genitori hanno riferito ai medici ed agli investigatori che la bambina si lamentava e piangeva. Riscontrate numerose ecchimosi

Catanzaro - bimba di due mesi ricoverata con lividi su tutto il corpo : muore in ospedale : Una bimba di soli due mesi è morta dopo essere stata ricoverata all'ospedale Pugliese di Catanzaro con varie ecchimosi su più parti del corpo. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta: i genitori hanno raccontato che la bambina si lamentava e piangeva e per questo motivo hanno deciso di portarla in ospedale.--Tragedia in Calabria, dove una bambina di appena due mesi è morta all’ospedale di Catanzaro, dove era stata ricoverata con numerose ...

Maltempo Calabria : barca trascinata dalla corrente a Catanzaro - un morto : Nel tardo pomeriggio di ieri è stato rinvenuto dai vigili del fuoco, vicino al porto di Catanzaro, in Calabria, il corpo senza vita di un uomo: la vittima era a bordo di un’imbarcazione da diporto che è stata trascinata a riva dalla forte corrente generata dalla forte ondata di Maltempo. L'articolo Maltempo Calabria: barca trascinata dalla corrente a Catanzaro, un morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Monopoli-Catanzaro streaming Eleven Sports e diretta Serie C TV - dove vedere il match oggi 27 ottobre dalle 14.30 : Allenatore: Giuseppe Scienza Probabile formazione Catanzaro: Elezaj; Celiento, Figliomeni, Signorini; Statella, Maita, De Risio, Favalli; Kanoute, Fischnaller, Giannone. A disposizione: Mittica, ...

DIRETTA/ Rende-Catanzaro (risultato finale 1-0) streaming video e tv : la decide Gigliotti dalla panchina! : DIRETTA Rende-Catanzaro, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita di Serie C, seconda giornata del girone C(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 22:21:00 GMT)

Torna 'Catanzaro in Festa' dal 20 al 23 settembre : Dal 20 al 23 settembre a Catanzaro, in piazza Prefettura, si svolgeranno diversi spettacoli per allietare e far divertire i cittadini ma allo stesso tempo creare momenti si socializzazione e aggregazione. Questo è l'obiettivo principale di 'Catanzaro in Festa' " Festival dello ...

Dal 20 al 23 settembre 2018 in piazza Prefettura Catanzaro in Festa : Avremmo voluto regalare alla citta ancora più spettacoli e un artista di livello Nazionale, ma non siamo riusciti ad avere un contributo né dal comune né dalla regione. Tutto è stato reso possibile ...

Nas in ospedale "Pugliese" a Catanzaro - verifiche su condizioni igienico-sanitarie : Catanzaro - I carabinieri della Compagnia di Catanzaro ed i militari del Nas hanno effettuato, questa mattina, una ispezione all'interno dei reparti dell'ospedale "Pugliese" di Catanzaro. Le verifiche ...

Controlli polizia in scuole Catanzaro dal primo giorno - cane antidroga trova marijuana : Da sempre la polizia segue da vicino gli studenti, è la parte più bella per chi ha scelto questo lavoro perché riguarda la prevenzione che è anche collaborare insieme ad altri per lo sviluppo della ...