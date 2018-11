Cassazione conferma sequestro fondi Lega

Fondi Lega - la Cassazione conferma il sequestro di 49 milioni - : La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal Carroccio nell'ambito del procedimento per la truffa sui rimborsi elettorali relativi al triennio 2008-2010, quando alla guida del partito c'era ...

Lega - pg della Cassazione su 49 milioni : “Confermare la confisca” decisa dal Tribunale di Genova : Confermare la confisca dei soldi, quei 49 milioni che per il Tribunale di Genova sono stati acquisiti con la presentazione di bilanci falsi. È da respingere, quindi, secondo il sostituto procuratore generale Marco Dall’Olio il ricorso di Matteo Salvini, presentato in Cassazione in qualità di segretario della Lega, contro l’ordinanza del Riesame di Genova che lo scorso 5 settembre aveva confermato per la seconda volta la decisione del Tribunale. ...

“Terroristi pronti ad agire gli adepti del mullah Krekar” - cosi la Cassazione ha confermato il 270 bis per la sua cellula : Non partigiani, ma terroristi. Perché il loro obiettivo non era la ribellione del popolo curdo contro un oppressore, ma la sua sottomissione alla sharìa. Creando una teocrazia, un califfato islamico anche “con azioni di combattimento e di martirio indiscriminato” e “anche” coinvolgendo “civili”. Erano stati i giudici della Corte d’assise d’appello di Trento a riconoscere che coloro che volevano ...

Molestò collega : Asl licenzia primario dopo condanna/ Sassari - in Cassazione confermati 1 anno e 8 mesi : Molestò collega: primario licenziato dalla Asl dopo condanna in via definitiva. La Cassazione ha confermato 1 anno e 8 mesi: in passato aveva vinto ricorso.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:33:00 GMT)

Bossetti - la Cassazione conferma l'ergastolo : La condanna per il muratore bergamasco è diventata definitiva. Il legale dei Gambirasio a "Quarto Grado" ha spiegato che "contando quelli di oggi sono 39 i giudici che hanno ritenuto Bossetti come responsabile di quanto avvenuto". La difesa: "Molti credono alla sua innocenza"