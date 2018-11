Caso Montante | rito abbreviato per l’ex presidente Sicindustria | gup rinvia a processo

ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 novembre 2018) Il gup di Caltanissetta, Graziella Luparello, hato a giudizio 12 degli imputati coinvolti nell’inchiesta “Double face” sul cosiddetto metodo. Tra gli imputati c’è Antonelloleader di Confindustria Sicilia accusato di aver creato una sorta di rete di spionaggio per ottenere informazioni sulle indagini in a suo carico.però aveva già chiesto ilil 31 ottobre. La richiesta avanzata dai suoi legali, gli avvocati Nino Caleca e Giuseppe Panepinto, era stata accolta dal giudice per l’udienza preliminare che aveva sostituito il giudice David Salvucci, ricusato da una delle difese. Con l’potrà usufruire di uno sconto di un terzo della pena.anche per Andrea Grassi, dirigente dello Sco. Saranno processati il colonnello dei carabinieri Giuseppe D’Agata; il sindacalista Maurizio Bernava; ...