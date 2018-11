"I down mi fanno schifo". E Casalino si difende : "Bufala - vogliono colpirmi" : E Rocco Casalino è finito nei guai, di nuovo,. Dopo gli audio per far saltare qualche testa 'se la manovra non passa' di qualche settimana fa, il grillino fa parlare nuovamente di sé per insulti agli ...

Ancora tensione su Casalino : Tria accusa - Conte lo difende : ... specie se questi ricoprono una funzione di garanzia e indipendenza universalmente riconosciuta e prevista dall'ordinamento', ha detto il ministro dell'Economia, 'In ogni caso sono grato alle ...

Audio Casalino - Paragone (M5s) : “Tria difende i dirigenti del Mef? Forse ha sbagliato governo” : “Se Tria difende i tecnici e i dirigenti del Ministero dell’Economia allora significa che ha sbagliato governo in cui fare politica”. A dirlo, in un videomessaggio pubblicato su Facebook, è il senatore del M5s, Gianluigi Paragone, riferendosi alla vicenda nata dopo la diffusione dell’Audio di Rocco Casalino e le conseguenti prese di posizione all’interno dell’esecutivo. “Noi siamo il governo del ...

Audio Casalino - Martina - Pd - : 'Conte che difende il suo portavoce è inqualificabile' : 'Conte che difende Casalino è inqualificabile'. Così il segretario del Pd, Maurizio Martina, dopo la 'piena fiducia' rinnovata dal premier al suo...

Audio Casalino - ora Conte cambia idea e difende i tecnici : “Rispondono a noi” : Il Presidente del Consiglio, che ieri si era rifiutato di commentare il Contenuto dell'Audio di Rocco Casalino (limitandosi a difendere a spada tratta il suo portavoce e attaccando i giornalisti), ora nega che ci sia un problema con i tecnici del Ministero dell'Economia, parlando di risorse "funzionali" al governo.Continua a leggere

Conte difende Casalino : 'Piena fiducia - governo unito sulla manovra' : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnici del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Bufera su audio di Casalino - lui si difende : 'Nessun proposito sul Mef' : 'Quello che è stato ripetuto per l'ennesima volta ai giornalisti De Angelis e Salvatori da Rocco Casalino, e che oggi campeggia su tutti i giornali, era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ridetta ...

Di Battista difende Casalino : “Se i tecnici del Mef ci ostacolano vanno cacciati” : "Siamo onesti, Casalino ha sbagliato. Non si mandano audio del genere in privato ai giornalisti. Certe cose vanno dette pubblicamente e con orgoglio! Le persone ci hanno votato proprio per questo. Se i tecnici nei Ministeri ci mettono i bastoni tra le ruote prendendosi poteri che non gli competono vanno cacciati all’istante", scrive Alessandro Di Battista in difesa di Rocco Casalino.Continua a leggere

Governo - e' bufera su Casalino : Conte lo difende : ... per parte loro, tirano fuori i tecnici dalla polemica: l'attribuzione di risorse a determinate voci di bilancio piuttosto che ad altre non spetta alle strutture tecniche del Ministero dell'Economia ...

Il premier Conte difende Casalino : "Mi fido di lui". Poi la veglia di preghiera per Padre Pio : Il presidente del Consiglio parla delle dichiarazioni del suo portavoce contro i tecnici del Mef. E lo fa da San Giovanni Rotondo dove sta partecipando alle celebrazioni in occasione del 50esimo anniversario della morte del frate

Conte difende Casalino dopo l'audio contro il Mef : «Piena fiducia - governo unito su manovra» : Conte ribadisce la fiducia a Rocco Casalino, finito nella bufera per un audio nel quale attacca i tecnifi del Mef. LEGGI ANCHE Casalino nella bufera per audio contro tecnici Mef: 'Conversazione ...

Audio contro il Mef - Casalino si difende. Conte : "Diffusione è contro la Costituzione" : Il portavoce di Palazzo Chigi: "Nessun proposito concreto" L'Audio: "Se in manovra non si trovano i soldi per il reddito di cittadinanza, è pronta una megavendetta"

Casalino : 'Al Mef trovino i soldi o li cacciamo'. Ira Pd - M5S lo difende. Giorgetti : non può cacciare nessuno : 'Mi chiedo se possa il portavoce del presidente del Consiglio permettersi di minacciare il ministro dell'Economia del governo per cui lavora. Se il suo ruolo non sia diventato imbarazzante, visto che ...

M5s difende Casalino - 'nei ministeri c'è chi rema contro' : Scoppia la polemica dopo la diffusione di un messaggio in cui il portavoce del premier annuncia 'megavendetta' contro i dirigenti del Mef accusati di fare ostruzionismo -